Как происходит списание средств?

Вы платите за сервис помесячно.
Мы списываем средства в одно и то же число месяца.
Это число вашего перехода на тарифный план.
Если такого дня в текущем месяце нет (например 31 в феврале), списание произойдет в последний день месяца.
После списания мы проверяем хватает ли вам средств на следующий месяц.
Если не хватает, мы вышлем вам письмо об этом и напишем сообщение в аккаунте.
Если вы не оплатили за две недели, мы переведем ваш аккаунт на бесплатный тарифный план.
При смене тарифного плана мы списываем сумму потраченных в этом месяце средств.
Она рассчитывается из количества дней, прошедших после списания.
Неполные дни округляются в большую сторону.
При смене тарифа число месяца списания обновляется.
В параметрах аккаунта показан ваш баланс на текущий день.
Он рассчитывается так:
При несвоевременной оплате баланс может уходить в минус в течение двух недель.
Никаких штрафных санкций или переплаты при этом не происходит.
Итоговый баланс будет одинаковый вне зависимости от того, своевременно вы пополнили баланс или нет.