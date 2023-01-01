Как происходит списание средств?

check_circle

Вы платите за сервис помесячно. Мы списываем средства в одно и то же число месяца. Это число вашего перехода на тарифный план. Если такого дня в текущем месяце нет (например 31 в феврале), списание произойдет в последний день месяца. После списания мы проверяем хватает ли вам средств на следующий месяц. Если не хватает, мы вышлем вам письмо об этом и напишем сообщение в аккаунте. Если вы не оплатили за две недели, мы переведем ваш аккаунт на бесплатный тарифный план.

Смена тарифного плана

При смене тарифного плана мы списываем сумму потраченных в этом месяце средств. Она рассчитывается из количества дней, прошедших после списания. Неполные дни округляются в большую сторону. При смене тарифа число месяца списания обновляется.

Живой баланс

В параметрах аккаунта показан ваш баланс на текущий день. Он рассчитывается так:

При несвоевременной оплате баланс может уходить в минус в течение двух недель. Никаких штрафных санкций или переплаты при этом не происходит. Итоговый баланс будет одинаковый вне зависимости от того, своевременно вы пополнили баланс или нет.