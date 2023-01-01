Что произойдет, если я не пополню баланс вовремя?

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Через месяц после перехода на тарифный план система спишет оплату за месяц. После этого она проверит хватит ли средств для продления еще на один месяц.

Если средств хватает, тарифный план продлевается. И через месяц система спишет эти средства с аккаунта и снова попробует продлить план. И так далее.

Если средств не хватает, мы дадим 2 недели на пополнение. Мы вышлем вам такое сообщение:

Подсветим параметры, чтобы напомнить:

И напишем вам такое сообщение на форме параметров:

Если вы успеете пополнить баланс, то тарифный план продолжит работать до обычного запланированного дня списания. Никаких штрафных санкций в этом случае нет. Ваш баланс будет одинаковым вне зависимости от того, пополнили вы его вовремя или после предупреждения о нехватке средств.

Если в течение двух недель вы так и не пополните баланс, система переведет вас на бесплатный план. При этом спишутся потраченные за эти две недели средства. При возврате на тарифный план потребуется компенсировать эти средства и оплатить новый месяц использования. При этом ежемесячная дата списания сместится. В этом случае также никаких надбавок или штрафов нет. Вы платите только за дни фактического использования.