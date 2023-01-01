Подключение онлайн-кассы к Bukza

Если вы принимаете оплату картами через виджет (используя решения от PayAnyWay или Яндекс.Денег), то вероятней всего вам будет необходимо отправлять чеки об оплате в налоговую в соответствии с 54-ФЗ.

В Bukza мы предлагаем наиболее простое и бюджетное решение этой задачи. Вам не понадобиться покупать дополнительную кассу или арендовать кассу в дорогих сервисах онлайн-касс. Вам просто потребуется компьютер с выходом в Интернет, имеющий связь с вашей онлайн-кассой (через сеть или кабель). На этот компьютер нужно будет установить приложение от наших партнеров - ККМ-Сервер

Наш сервис при каждой оплате будет формировать чек по вашему шаблону и отправлять его в ККМ-Сервер, а тот в свою очередь будет отправлять чек в кассу. С нашей стороны вы сможете контролировать отправленные чеки, смотреть результат отправки и отправлять повторно в случае возникновения проблем.

АТОЛ : АТОЛ-11Ф/FPrint-11ПТК, АТОЛ-22Ф/FPrint-22ПТК, АТОЛ-25Ф, АТОЛ-30Ф, АТОЛ-55Ф/FPrint-55ПТК, АТОЛ-77Ф/FPrint-77ПТК, FPrint-190АК.

: АТОЛ-11Ф/FPrint-11ПТК, АТОЛ-22Ф/FPrint-22ПТК, АТОЛ-25Ф, АТОЛ-30Ф, АТОЛ-55Ф/FPrint-55ПТК, АТОЛ-77Ф/FPrint-77ПТК, FPrint-190АК. ШТРИХ-М : ШТРИХ-М-01Ф, ШТРИХ-М-02-Ф, ШТРИХ-ЛАЙТ-01Ф, ШТРИХ-ЛАЙТ-02Ф, ШТРИХ-МИНИ-01Ф, ШТРИХ-МИНИ-02Ф, РИТЕЙЛ-01Ф, ШТРИХ-ФР-01Ф, ШТРИХ-ФР-02Ф, ШТРИХ-ON-LINE.

: ШТРИХ-М-01Ф, ШТРИХ-М-02-Ф, ШТРИХ-ЛАЙТ-01Ф, ШТРИХ-ЛАЙТ-02Ф, ШТРИХ-МИНИ-01Ф, ШТРИХ-МИНИ-02Ф, РИТЕЙЛ-01Ф, ШТРИХ-ФР-01Ф, ШТРИХ-ФР-02Ф, ШТРИХ-ON-LINE. СтарРус : РП-Система 1ФА, РП-Система 1ФС, Кассир 57Ф, Кассир 80Ф.

: РП-Система 1ФА, РП-Система 1ФС, Кассир 57Ф, Кассир 80Ф. RR-Electro : РР-01Ф, РР-02Ф, РР-03Ф, РР-04Ф.

: РР-01Ф, РР-02Ф, РР-03Ф, РР-04Ф. Paykiosk.ru : Pay VKP-80К-ФА, PayOnline-01-ФА.

: Pay VKP-80К-ФА, PayOnline-01-ФА. Dreamkas (Viki Print) : Viki-Print-57Ф, Viki-Print-57+Ф, Viki-Print-80+Ф.

: Viki-Print-57Ф, Viki-Print-57+Ф, Viki-Print-80+Ф. Crystals (Pirit): Pirit-1Ф, Pirit-2Ф, Pirit-2СФ. Это решение поддерживает большинство доступных на рынке онлайн-касс: