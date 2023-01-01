Подключение онлайн-кассы к Bukza

Если вы принимаете оплату картами через виджет (используя решения
от PayAnyWay
или Яндекс.Денег), то вероятней всего вам будет необходимо отправлять чеки об оплате в налоговую в соответствии с 54-ФЗ.
В Bukza мы предлагаем наиболее простое и бюджетное решение этой задачи. Вам не понадобиться покупать дополнительную кассу
или арендовать кассу в дорогих сервисах онлайн-касс. Вам просто потребуется компьютер с выходом в Интернет, имеющий связь
с вашей онлайн-кассой (через сеть или кабель). На этот компьютер нужно будет установить приложение
от наших партнеров - ККМ-Сервер
.
Наш сервис при каждой оплате будет формировать чек по вашему шаблону и отправлять его в ККМ-Сервер, а тот в свою очередь
будет отправлять чек в кассу. С нашей стороны вы сможете контролировать отправленные чеки, смотреть результат
отправки и отправлять повторно в случае возникновения проблем.
Это решение поддерживает большинство доступных на рынке онлайн-касс:
- АТОЛ: АТОЛ-11Ф/FPrint-11ПТК, АТОЛ-22Ф/FPrint-22ПТК, АТОЛ-25Ф, АТОЛ-30Ф, АТОЛ-55Ф/FPrint-55ПТК, АТОЛ-77Ф/FPrint-77ПТК, FPrint-190АК.
- ШТРИХ-М: ШТРИХ-М-01Ф, ШТРИХ-М-02-Ф, ШТРИХ-ЛАЙТ-01Ф, ШТРИХ-ЛАЙТ-02Ф, ШТРИХ-МИНИ-01Ф, ШТРИХ-МИНИ-02Ф, РИТЕЙЛ-01Ф, ШТРИХ-ФР-01Ф, ШТРИХ-ФР-02Ф, ШТРИХ-ON-LINE.
- СтарРус: РП-Система 1ФА, РП-Система 1ФС, Кассир 57Ф, Кассир 80Ф.
- RR-Electro: РР-01Ф, РР-02Ф, РР-03Ф, РР-04Ф.
- Paykiosk.ru: Pay VKP-80К-ФА, PayOnline-01-ФА.
- Dreamkas (Viki Print): Viki-Print-57Ф, Viki-Print-57+Ф, Viki-Print-80+Ф.
- Crystals (Pirit): Pirit-1Ф, Pirit-2Ф, Pirit-2СФ.
Для подключения этого решения просто напишите нам запрос на
support@bukza.com
и мы настроим для вас отправку чеков.