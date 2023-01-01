Bukza Bukza

Запись через интернет

Система онлайн записи для бронирования событий, проката и аренды.

Мобильное приложение для администратора

Ведите календарь бронирований, заносите брони, управляйте заявками клиентов и принимайте посетителей по QR-коду заказа.

Доступно в Google Play

Виджет бронирования для сайта и ВКонтакте

Установите форму для записи клиентов за 7 минут. Наш модуль бронирования адаптируется под любые устройства и не замедляет загрузку сайта.

Совместимость

Виджет совместим с социальными сетями, статическими сайтами и любой CMS.

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Передавайте заказы в свою CRM.

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