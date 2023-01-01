Запись через интернет
Система онлайн записи для бронирования событий, проката и аренды.
Виджет бронирования для сайта и ВКонтакте
Установите форму для записи клиентов за 7 минут. Наш модуль бронирования адаптируется под любые устройства и не замедляет загрузку сайта.
Совместимость
Виджет совместим с социальными сетями, статическими сайтами и любой CMS.
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