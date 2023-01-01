Могу ли я поменять любой текст виджета на свой?

Да, вы легко сможете изменить любой текст виджета в его настройках на панели Локализация.
Там же вы сможете выбрать один из 27 языков виджета.
Здесь же вы можете переводить свои описания и названия ресурсов, тарифов, полей, подсказок и пр.
Для этого добавьте новый ключ перевода, например Комната.
Введите для него перевод, например Room.
Затем в настройках используйте этот ключ перевода в фигурных скобках, т.е. {Комната}.
При необходимости вы можете использовать вложенные переводы, например, {Комната} #1 ({Верхний этаж}).
Вы можете установить свой формат вывода валюты, используя тот же метод перевода.
Добавьте новый перевод с ключом CURRENCY_PATTERN.
А затем установите перевод, например: {0} ¥.
В итоге часть {0} будет заменена значением цены, и вы получите что-то вроде: 33,75 ¥.
Вы также можете указать количество знаков после запятой в формате {0:N}.
В этом случае "{0:0} ¥ " выведет "34 ¥", а "{0:4} ¥" — "33.7533 ¥".
Аналогично вы можете изменять названия месяцев и дней недели.
Для этого вам следует добавить новый перевод (например, пн -> ПОН или январь -> ЯНВ).