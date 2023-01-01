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Контакты и реквизиты

ИП Тимофеева А.Ю. ИНН 861001589704

630008, Россия, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Чехова, д. 111, 261, support@bukza.com

По вопросам сотрудничества обращайтесь по телефону (whatsapp): +7(913)7639620 (Мария)

По любым вопросам обращайтесь на единый e-mail поддержки: support@bukza.com

Реквизиты

Р/C 40802810700003400861 АО "ТИНЬКОФФ БАНК"

БИК 044525974

Корр.счёт 30101810145250000974

Для пополнения баланса безналичным переводом отправьте на адрес support@bukza.com ваши реквизиты (для физ.лиц просто ФИО), дополнительно указав в письме e-mail вашего аккаунта и сумму пополнения. Мы выставим вам счет в течение одного рабочего дня.

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