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и информация
Новый интерфейс настройки виджетов и групп
29 мая 2023
Мы обновили интерфейс настроек виджетов и групп, а также добавили несколько небольших функций...
Обновление панели управления
25 апреля 2023
Списки ресурсов, групп и виджетов теперь на отдельном экране в виде трех колонок. Также мы добавили поиск по...
Свои статусы для заказов и бронирований
3 марта 2023
Статусы заказа теперь можно редактировать, создавать и удалять. В тоже время статусы посещения были переименованы...
Новые шаблоны сообщений
23 января 2023
Теперь вы можете создавать любые нужные вам шаблоны сообщений. Отправлять сообщения вы сможете...
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