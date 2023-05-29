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НОВОСТИ
и информация

Новый интерфейс настройки виджетов и групп

29 мая 2023
Мы обновили интерфейс настроек виджетов и групп, а также добавили несколько небольших функций...

Обновление панели управления

25 апреля 2023
Списки ресурсов, групп и виджетов теперь на отдельном экране в виде трех колонок. Также мы добавили поиск по...

Свои статусы для заказов и бронирований

3 марта 2023
Статусы заказа теперь можно редактировать, создавать и удалять. В тоже время статусы посещения были переименованы...

Новые шаблоны сообщений

23 января 2023
Теперь вы можете создавать любые нужные вам шаблоны сообщений. Отправлять сообщения вы сможете...
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