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и информация
Округление сдвига времени.
26 ноября 2021
Теперь вы можете округлять сдвига времени начала и окончания. Округлять можно до...
Условия для дат бронирования.
25 ноября 2021
Добавлять разовые скидки стало проще. Теперь вы можете указать даты работы компонента...
Динамически показывать поля.
24 ноября 2021
Теперь вы можете скрывать и показывать поля на виджете при указанных условиях...
Осеннее обновление. Конфигурация ресурса.
6 сентября 2021
В этой версии мы завершили обновление настроек ресурса. Интерфейс немного изменился...
Летнее обновление. Упрощение настроек.
18 июня 2021
В этой версии мы начали упрощать конфигурацию ресурса...
Шаблон событий в Google Calendar
25 февраля 2021
Теперь вы можете изменить шаблон событий в Google Calendar...
Мы обновили интеграцию с Google Calendar
10 февраля 2021
Теперь для получения прав доступа используется протокол oAuth 2.0...
Виджет в попапе или на панели справа
15 января 2021
Теперь вы можете показывать виджет в разных вариантах...
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