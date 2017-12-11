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Партнерская программа
11 декабря 2017
Обеспечьте себе постоянный доход, устанавливая Bukza на сайты ваших клиентов. Вы будете получать партнерское вознаграждение при каждом пополнении баланса подключенных вами клиентов. Вывод средств производится на расчетный счет по агентскому...
Бронирование квестов
14 октября 2017
Квесты - это довольно новый вид развлечений, который стремительно набирает популярность, в особенности среди прогрессивной молодежи. Соответственно, в виду своей ориентированности на современных людей, практически...
Интеграция с Google Calendar
9 октября 2017
Здравствуйте, друзья. В этом уроке я хотела бы рассказать о том, как можно легко настроить синхронизацию бронирований с календарем Google. Давайте предположим, что у нас уже есть простой ресурс для аренды 4-х квадроциклов по часам...
Решение для онлайн-касс (54-ФЗ)
18 сентября 2017
Если вы принимаете оплату картами через виджет (используя решения от PayAnyWay или Яндекс.Денег), то вероятней всего вам будет необходимо отправлять чеки об оплате в налоговую в соответствии с 54-ФЗ. В Bukza мы предлагаем наиболее простое...
Прием платежей картами
12 сентября 2017
На тарифе Бизнес у вас появляется возможность принимать платежи и автоматически подтверждать заказы в случае оплаты. Также после подключения интеграции с платежной системой вы сможете продавать подарочные карты прямо с сайта. После...
Подключение своих способов оплаты
9 мая 2017
На бесплатном и профессиональном тарифах, где нет возможности включить полную интеграцию платежей, однако все равно требуется иметь гарантию посещения клиентом вашего заведения, по-прежнему остается возможность принимать другие способы...
Лазертаг и пейнтбол
6 апреля 2017
Лазертаг, пейнтбол и страйкбол - это сектор современных развлечений, появившийся сравнительно недавно. Соответственно, в виду своей современности, практически каждое подобное заведение имеет веб-сайт или группу vk. Клиенты это понимают...
Бронирование дорожек в боулинге
4 апреля 2017
Зачастую клиенты, когда посещают боулинг, узнают, что не осталось свободных дорожек. Смирившись с этим, они ищут другое заведение. А что если бы они могли заранее забронировать себе дорожку и имели уверенность в том, что он будет свободна...
Резервирование бильярдных столов
3 апреля 2017
Часто бывает так, что клиенты приходят в бильярд и узнают, что нет свободных столов. Расстроившись, они уходят в другое заведение. А что если бы они могли забронировать себе стол и могли бы иметь гарантии того, что он будет свободен для них...
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