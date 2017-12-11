Резервирование бильярдных столов

Часто бывает так, что клиенты приходят в бильярд и узнают, что нет свободных столов. Расстроившись, они уходят в другое заведение. А что если бы они могли забронировать себе стол и могли бы иметь гарантии того, что он будет свободен для них...