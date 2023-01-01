Интеграция с платежной системой

На тарифе Бизнес у вас появляется возможность принимать платежи и автоматически подтверждать заказы в случае оплаты. Также после подключения интеграции с платежной системой вы сможете продавать подарочные карты прямо с сайта.
После перехода на тарифный план Бизнес вам остается выбрать оптимальную для вас платежную систему, и подключиться
к ней, следуя инструкциям ниже. На данный момент в Bukza поддерживается прием платежей банковскими картами
с помощью сервисов Яндекс.Деньги и PayAnyWay.
Преимущества
- Автоматическое подтверждение заказов.
- Доступно физическим лицам. Быстрое подключение.
- Абонентская плата Яндекс.Денег - 0 руб.
- Комиссия с платежей картами Яндекс.Денег - 2% (комиссия Bukza - 0%).
- Пластиковая карта Я.Кард (привязанная к кошельку), комиссия на платежи с которой - 0%.
- Заказ не блокируется в ожидании поступления оплаты. Бронирование происходит только по факту реальной оплаты.
Важные моменты
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Перечисление денег на кошелек Яндекс.Денег. У анонимного кошелька есть лимит 15 тысяч рублей на разовое пополнение.
Рекомендуем пройти несложную идентификацию своего кошелька,
чтобы увеличить сумму разового пополнения до 250 тысяч рублей.
- Комиссия 3% + 15 рублей на получение наличных или вывод средств на банковский счет.
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Клиент увидит предупреждение, что время не блокируется до оплаты, и сможет легко убедиться в доступности заказа
перед непосредственной оплатой. Однако теоретически все же возможна оплата уже недоступного заказа, хоть и маловероятна.
- Недоступна авторизация (холдирование) средств на карте без фактического снятия.
Решение от Яндекс.Денег подходит для вас в тех случаях, если вы хотите принимать деньги как физ.лицо.
Также, если сумма платежей незначительна, то достаточно выгодно просто тратить полученные средства с пластиковой карты
Яндекс без комиссии.
2. Войдите в настройки кошелька.
3. Перейдите к настройке уведомлений.
4. Отправьте номер кошелька и секрет нам на support@bukza.com
. В ответ мы вышлем вам URL адрес для HTTP уведомлений, который необходимо указать в настройках кошелька и выставить флаг "Отправлять уведомления".
5. После этого рекомендуется протестировать интеграцию на маленьких суммах (от 5 руб.) и, если все в порядке, выставить реальную стоимость.
Преимущества
- Автоматическое подтверждение заказов.
- Абонентская плата PayAnyWay - 0 руб.
- Перечисление на банковский счет на следующий день без дополнительных комиссий.
- Оплата сразу с виджета, без предварительной блокировки заказа. Перебронирование и оплата уже недоступных заказов исключены полностью.
- Возможна предварительная авторизация (холдирование) средств (но не более 3-х дней), а также возврат авторизованных средств на карту без комиссии.
Важные моменты
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Стандартная комиссия с платежей картами - 3.5% (2.7% PayAnyWay + 0.8% Bukza). При очень больших оборотах может
быть снижена.
- Доступно только юр.лицам и ИП, имеющим расчетный счет в банке.
- Подключение занимает в среднем 2 дня.
Решение от PayAnyWay подойдет для юр.лиц с большими оборотами и тем, кому требуется предавторизация и возврат средств на
карту. А также если планируется получать непосредственно деньги, а не тратить полученные средства, расплачиваясь
Яндекс.Картой, то намного выгодней подключить решение от PayAnyWay. В случае Яндекс.Денег полная комиссия на
получение и вывод средств в банк будет 5% + 15 рублей, а в случае PayAnyWay всего 3.5%.
Отправьте нам на support@bukza.com
запрос на подключение с указанием организационно-правовой
формы компании (ИП, ООО, ОАО и т.д.). В ответ мы вышлем соответствующую анкету, где потребуется указать данные об организации,
руководителе и банковские реквизиты для перечисления денег.