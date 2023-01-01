Интеграция с платежной системой

На тарифе Бизнес у вас появляется возможность принимать платежи и автоматически подтверждать заказы в случае оплаты. Также после подключения интеграции с платежной системой вы сможете продавать подарочные карты прямо с сайта.

После перехода на тарифный план Бизнес вам остается выбрать оптимальную для вас платежную систему, и подключиться к ней, следуя инструкциям ниже. На данный момент в Bukza поддерживается прием платежей банковскими картами с помощью сервисов Яндекс.Деньги и PayAnyWay.

Платежи банковскими картами с помощью Яндекс.Денег (2%)

Преимущества

Автоматическое подтверждение заказов.

Доступно физическим лицам. Быстрое подключение.

Абонентская плата Яндекс.Денег - 0 руб.

Комиссия с платежей картами Яндекс.Денег - 2% (комиссия Bukza - 0%).

Пластиковая карта Я.Кард (привязанная к кошельку), комиссия на платежи с которой - 0%.

Заказ не блокируется в ожидании поступления оплаты. Бронирование происходит только по факту реальной оплаты.

Важные моменты

Перечисление денег на кошелек Яндекс.Денег. У анонимного кошелька есть лимит 15 тысяч рублей на разовое пополнение. Рекомендуем пройти несложную идентификацию своего кошелька, чтобы увеличить сумму разового пополнения до 250 тысяч рублей.

Комиссия 3% + 15 рублей на получение наличных или вывод средств на банковский счет.

Клиент увидит предупреждение, что время не блокируется до оплаты, и сможет легко убедиться в доступности заказа перед непосредственной оплатой. Однако теоретически все же возможна оплата уже недоступного заказа, хоть и маловероятна.

Недоступна авторизация (холдирование) средств на карте без фактического снятия.

Решение от Яндекс.Денег подходит для вас в тех случаях, если вы хотите принимать деньги как физ.лицо. Также, если сумма платежей незначительна, то достаточно выгодно просто тратить полученные средства с пластиковой карты Яндекс без комиссии.

Порядок подключения

1. Создайте кошелек ( https://money.yandex.ru/reg ), подтвердив телефон по смс-коду.

2. Войдите в настройки кошелька.

3. Перейдите к настройке уведомлений.

4. Отправьте номер кошелька и секрет нам на support@bukza.com . В ответ мы вышлем вам URL адрес для HTTP уведомлений, который необходимо указать в настройках кошелька и выставить флаг "Отправлять уведомления".

5. После этого рекомендуется протестировать интеграцию на маленьких суммах (от 5 руб.) и, если все в порядке, выставить реальную стоимость.

Платежи банковскими картами с помощью PayAnyWay (3.5%)

Преимущества

Автоматическое подтверждение заказов.

Абонентская плата PayAnyWay - 0 руб.

Перечисление на банковский счет на следующий день без дополнительных комиссий.

Оплата сразу с виджета, без предварительной блокировки заказа. Перебронирование и оплата уже недоступных заказов исключены полностью.

Возможна предварительная авторизация (холдирование) средств (но не более 3-х дней), а также возврат авторизованных средств на карту без комиссии.

Важные моменты

Стандартная комиссия с платежей картами - 3.5% (2.7% PayAnyWay + 0.8% Bukza). При очень больших оборотах может быть снижена.

Доступно только юр.лицам и ИП, имеющим расчетный счет в банке.

Подключение занимает в среднем 2 дня.

Решение от PayAnyWay подойдет для юр.лиц с большими оборотами и тем, кому требуется предавторизация и возврат средств на карту. А также если планируется получать непосредственно деньги, а не тратить полученные средства, расплачиваясь Яндекс.Картой, то намного выгодней подключить решение от PayAnyWay. В случае Яндекс.Денег полная комиссия на получение и вывод средств в банк будет 5% + 15 рублей, а в случае PayAnyWay всего 3.5%.

Порядок подключения