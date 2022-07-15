Правила использования

1. Общие положения

1.1. ИП Тимофеева А.Ю. (далее — «Bukza») предлагает пользователю сети Интернет (далее — Пользователь) — использовать сервис «Онлайн-бронирование» (далее — «Сервис»).

1.2. Настоящие Условия представляют собой дополнение к Пользовательскому соглашению сервисов Bukza относительно порядка использования Сервиса. Во всем, что не предусмотрено настоящими Условиями, отношения между Bukza и Пользователем в связи с использованием Сервиса регулируются Пользовательским соглашением сервисов Bukza (http://bukza.ru/agreement) и Политикой конфиденциальности (http://bukza.ru/policy). Использование платных услуг регулируется Договором (http://bukza.ru/contract).

1.3. Начиная использовать Сервис/его отдельные функции, Пользователь считается принявшим настоящие Условия, а также условия всех указанных выше документов, в полном объеме, без всяких оговорок и исключений. В случае несогласия Пользователя с какими-либо из положений указанных документов, Пользователь не вправе использовать Сервис.

1.4. Настоящие Условия могут быть изменены Bukza без какого-либо специального уведомления, новая редакция Условий вступает в силу с момента ее размещения в сети Интернет по указанному в настоящем абзаце адресу, если иное не предусмотрено новой редакцией Условий. Действующая редакция Условий всегда находится на странице по адресу: http://bukza.ru/terms.

1.5. В случае если Bukza были внесены какие-либо изменения в настоящие Условия, в порядке, предусмотренном п. 1.4. настоящих Условий, с которыми Пользователь не согласен, он обязан прекратить использование Сервиса.

1.6. Сервис предоставляет Пользователю возможность ознакомиться с информацией об оказываемых организациями услугах, а также разместить информацию о потенциальном спросе Пользователя на услуги организаций и получить доступ к предложениям партнеров Bukza по бронированию в соответствии с выбранными Пользователем параметрами.

2. Использования Сервиса. Отдельные функции Сервиса

2.1. Любая информация, используемая в Сервисе, предназначена исключительно для некоммерческого использования.

2.2. Информация об услугах, оказываемых организациями, предоставлена партнерами Сервиса. Bukza не несет ответственности за содержание и/или актуальность информации, предоставленной партнерами Сервиса, включая информацию о стоимости услуг организаций, а также о возможности бронирования.

2.3. Взаимодействие Пользователя с партнерами по вопросам бронирования осуществляется Пользователем самостоятельно (без участия Bukza) в соответствии с принятыми у партнеров правилами оказания услуг. Bukza не несет ответственности за любые операции, совершаемые Пользователем и партнерами в процессе бронирования.

2.4. Пользователь дает Bukza согласие на обработку личных данных Пользователя, на передачу Bukza персональных данных Пользователя партнерам Сервиса, а также на обработку персональных данных партнерам Сервиса для целей оказания Пользователю услуг в рамках Сервиса. Обработка данных Пользователя Bukza осуществляется на условиях «Политики конфиденциальности», размещенной в сети Интернет по адресу: http://bukza.ru/policy.

2.5. Bukza оставляет за собой право на свое усмотрение ограничить доступ Пользователя к Сервису (или к определенным функциям Сервиса, если это возможно технологически) с использованием его учетной записи или полностью заблокировать учетную запись Пользователя при неоднократном нарушении настоящих Условий, либо применить к Пользователю иные меры с целью соблюдения требований законодательства или прав и законных интересов третьих лиц.

3. Платежи. Оплата банковской картой онлайн

Сервис приёма оплаты предоставлен PayAnyWay.

PayAnyWay не передает данные Вашей карты магазину и иным третьим лицам. Безопасность платежей с помощью банковских карт обеспечивается технологиями защищенного соединения HTTPS и двухфакторной аутентификации пользователя 3D Secure.

Служба поддержки покупателей PayAnyWay

Телефон: +7 (495) 743-49-85

E-mail: helpdesk.support@payanyway.ru

Дата публикации: 15.07.2022 г.