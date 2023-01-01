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основные
ВОЗМОЖНОСТИ
СИСТЕМЫ

Виджет

Выберите готовую тему оформления. Стилизуйте виджет в CSS под ваш дизайн. Виджет станет частью сайта.
Виджет подстраивается под любой размер экрана: от iPhone 4 до iMac 27".
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Выберите один из 27 языков или задайте свой текст для любого элемента виджета. Укажите нужный формат даты и времени.
Клиент увидит цены в одной из 158 валют по актуальному или вашему курсу.
Группируйте бронируемые ресурсы. Объединяйте группы в группы. Создайте каталог услуг внутри виджета.
Загрузите изображения для ресурсов, полей и групп.
Клиент может добавить несколько броней в один заказ.
Работайте без предоплаты.
Принимайте оплату картами с подтверждением заказа в автоматическом режиме (на Бизнес тарифе). Или опишите процесс оплаты на форме заказа и обработайте заказ самостоятельно.
Включите автоматическую отмену необработанных заявок.

Календарь для выбора времени

Подсвечивайте тарифы и акции разными цветами на календаре.
Клиент видит число свободных мест на разное время. Оказывайте услуги прозрачно.

Запрашиваемые данные

Запрашивайте только нужные контакты: e-mail, телефон, имя, фамилия. А у постоянных клиентов они будут автоматически заполнены из памяти браузера.
Добавляйте свои поля к форме бронирования. Поддерживаем разные типы: флаг, число, текст, варианты, выпадающий список.
Укажите цену для числовых полей и флагов. Продавайте так сопутствующие услуги и товары.
Ограничьте число штук для полей и флагов. Они исчезнут с формы, когда клиенты израсходуют их при бронированиях на конкретном интервале.
Укажите свои правила оказания услуг и работы с персональными данными. Клиент подтвердит их перед бронированием.
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Используйте для внутренних задач поля бронирований. Просто скройте эти поля от клиентов.

Настройки времени

Настраивайте график работы и тарифы гибко, как события в календаре Google. Добавляйте скидки и повторяйте их еженедельно, ежегодно, как угодно.
Задавайте цены и число мест в зависимости от того, сколько времени осталось до события.
Блокируйте время между бронированиями для подготовки ресурса: уборки, дозаправки и прочего.
Сдавайте в аренду по часам, дням и минутам. Установите длительность или зафиксируйте слоты времени. Клиент выберет период на календаре. Или время будет уже заполнено, если вы продаете билеты на событие.
Задайте свои наборы параметров: тарифов, количества, скидок, полей. Затем расположите их во времени, как на Google календаре.

Настройка цены

Принимайте предоплату, как удобно: фиксированной суммой, процентом от стоимости или полностью.
Вы можете использовать тарифы за весь ресурс. Клиент при этом сразу займет все места. Такие бронирования будут возможны только, когда все места свободны.
Делайте скидки и надбавки к тарифу для разных параметров заявки: длительности, числа мест, значений полей. Такие скидки задаются формулами математики.

Письма

Создавайте свои шаблоны для писем клиентам: напоминаний, подтверждений, отмены заказа, оценки услуг.
Конструируйте шаблоны писем из данных заявки. Загружайте свои изображения. Меняйте HTML разметку письма.
Отправляйте письма клиентам с e-mail вашей компании (на бизнес тарифе).
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Клиенты при подтверждении получают QR-код заказа и предъявляют его при посещении. Администратор сканирует его нашим мобильным приложением и сразу видит все детали заказа.

Продвижение

Подарочные карты
Промо-акции
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Купоны
Дисконтные карты
Автоматическая скидка за репост ВКонтакте

Интерфейс управляющего

Таблица бронирований

Осуществляйте поиск, сортировку и фильтрацию заказов по статусам и датам.
Смотрите на календаре число бронирований и посетителей на каждый день.
Добавляйте в таблицы нужные вам колонки: поля, контакты, сумму к оплате, скидки и т.п.
Сохраните все свои таблицы и открывайте их в один клик.
Экспортируйте все данные о бронированиях в Excel.

Бронирования управляющего

Заносите новые бронирования и управляйте существующими. Вы сможете менять любые данные заказов.
Изменяйте вручную счет за бронирование, чтобы дать индивидуальную скидку.
Система подсветит в заказе позиции, которые стали не актуальны: недоступны, переименованы или изменили стоимость.
Открывайте список посетителей и отмечайте пришедших клиентов в один клик.
Вам доступен ящик всех исходящих писем, и вы можете отправлять стандартные письма вручную.
Если у вас есть база бронирований, вы можете импортировать ее в нашу систему в нужном формате.
Используйте синхронизацию с Google Calendar в обе стороны (на бизнес тарифе).
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Создайте несколько аккаунтов сотрудников с гибкой настройкой доступа (на бизнес тарифе).
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