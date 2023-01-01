 Настраивайте график работы и тарифы гибко, как события в календаре Google. Добавляйте скидки и повторяйте их еженедельно, ежегодно, как угодно.

 Задавайте цены и число мест в зависимости от того, сколько времени осталось до события.

 Блокируйте время между бронированиями для подготовки ресурса: уборки, дозаправки и прочего.

 Сдавайте в аренду по часам, дням и минутам. Установите длительность или зафиксируйте слоты времени. Клиент выберет период на календаре. Или время будет уже заполнено, если вы продаете билеты на событие.