Выберите готовую тему оформления. Стилизуйте виджет в CSS под ваш дизайн. Виджет станет частью сайта.
Виджет подстраивается под любой размер экрана: от iPhone 4 до iMac 27".
language
Выберите один из 27 языков или задайте свой текст для любого элемента виджета. Укажите нужный формат даты и времени.
Клиент увидит цены в одной из 158 валют по актуальному или вашему курсу.
Группируйте бронируемые ресурсы. Объединяйте группы в группы. Создайте каталог услуг внутри виджета.
Загрузите изображения для ресурсов, полей и групп.
Клиент может добавить несколько броней в один заказ.
Работайте без предоплаты.
Принимайте оплату картами с подтверждением заказа в автоматическом режиме (на Бизнес тарифе).
Или опишите процесс оплаты на форме заказа и обработайте заказ самостоятельно.
Включите автоматическую отмену необработанных заявок.
Календарь для выбора времени
Подсвечивайте тарифы и акции разными цветами на календаре.
Клиент видит число свободных мест на разное время. Оказывайте услуги прозрачно.