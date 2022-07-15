Договор

Настоящая оферта представляет собой официальное предложение индивидуального предпринимателя (ИП Тимофеева А.Ю.), именуемого в дальнейшем «Исполнитель», адресованное любому юридическому лицу, физическому лицу, осуществляющему предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, или физическому лицу, именуемому в дальнейшем «Заказчик», услуги, перечень и размеры оплаты которых опубликованы на сайте https://bukza.ru, а порядок оказания и оплаты которых указан в настоящей оферте договора (далее «Договор»). В соответствии с п.2 ст.437 Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ), в случае принятия изложенных ниже условий и оплаты услуг, производящий акцепт этой оферты становится Заказчиком (в соответствии с п.3 ст.438 ГК РФ акцепт оферты равносилен заключению договора на условиях, изложенных в оферте).

1. Термины и определения, используемые в настоящем договоре

1.1. Сайт – любой принадлежащий Исполнителю информационный ресурс в сети Интернет, имеющий уникальный URL-адрес (bukza.com, bukza.ru, все их поддомены и другие домены, принадлежащие Исполнителю) и представляющий собой совокупность связанных между собой веб-страниц, объединенных по тематическому признаку и предназначенный для обработки информации в сети Интернет.

1.2. Веб-страница – самостоятельная составная часть веб-сайта, отдельный документ в сети Интернет, созданный на основе языка HTML, идентифицируемый уникальным адресом (URL), содержащий информацию (текст, графика, аудио- и видеофайлы).

1.3. Пользователь – потенциальный клиент Заказчика – физическое лицо, зарегистрированное на Сайте.

1.4. База данных Исполнителя – структурированные определенным образом сведения, хранящиеся на серверах Исполнителя и содержащие информацию о заказчиках Исполнителя, зарегистрированных на Сайте.

1.5. Правила Сайта – информация, размещенная по адресу: https://bukza.ru/terms и регламентирующая условия работы Сайта и порядок публикации Заказчиком информации на нем.

1.6. Персональная страница Заказчика – специальная отдельная веб-страница на Сайте, на которой размещается информация о Заказчике и его деятельности, может включать в себя информацию об услугах и ценах на услуги, предоставляемые Заказчиком, фото и видеоматериалы, а так же контактные данные Заказчика. Выбор информации, размещаемой Заказчиком на Персональной странице осуществляется им самостоятельно.

1.7. Сервис бронирования – совокупность программно-аппаратных средств Исполнителя, отображающих в реальном времени на специальной динамической веб-странице Сайта, информацию для Пользователей, выразивших намерение воспользоваться услугами Заказчика.

1.8. Акция – рекламная акция, реализуемая Заказчиком с целью продвижения своих услуг среди Пользователей и посетителей веб-сайта, о намерении провести которых Заказчик заявляет посредством функциональных возможностей Сайта.

1.9. Личный кабинет – специализированный закрытый раздел Сайта, доступный Заказчику после его регистрации на Сайте и авторизации (ввода адреса электронной почты и пароля) предназначенный для осуществления различных действий в пределах функциональности Сайта и управлении настройками услуг Сервиса записи, а также ввода (редактирования) информации Заказчика, размещенной на его Персональной странице просмотра контактных данных Пользователей и использования других функций Сайта.

1.10. Клиентская база – структурированные определенным образом сведения, содержащие информацию о клиентах Заказчика, которые были внесены ими при регистрации на Сайте, а также сведения о потреблении услуг Заказчика.

1.11. Баланс – раздел Личного кабинета, содержащий информацию о авансовых платежах Заказчика за услуги Исполнителя, стоимости оказанных Исполнителем услуг и неиспользованном остатке внесенного аванса.

1.12. Услуги Заказчика – основной вид предпринимательской деятельности Заказчика, оказываемый им неограниченному кругу лиц.

1.13. Авторизация — разрешение, предоставляемое Исполнителем для доступа к Личному кабинету Заказчика, которое реализуется путем анализа вводимых Заказчиком на странице авторизации Сайта учетной информации в виде уникальной комбинации адреса электронной почты и пароля и проверки их соответствия эталону.

1.14. Клиент Заказчика – Пользователь, обратившийся к Заказчику для получения услуг (выполнения работ), представленных на Персональной странице последнего.

1.15. Онлайн-бронирование – процесс, в ходе которого Пользователь оформляет заявку о намерении воспользоваться услугами Заказчика с помощью специального интерфейса на Сайте или других онлайн-ресурсах, интегрированных с Сервисом бронирования. Результатом Онлайн-бронирования является передача Заказчику информации о выбранных Пользователем времени, дате, услуге и указанных им контактных данных, по средствам отображения информации в Сервисе бронирования.

2. Предмет договора

2.1. В соответствии с условиями настоящего Договора Исполнитель обязуется оказывать Заказчику следующие услуги (далее по тексту Договора именуемые – Услуги):

2.1.1. по размещению на Сайте информации об организации Заказчика и предлагаемых им услугах (товарах и работах);

2.1.2. автоматизированного Сервиса бронирования, путем предоставления последнему права доступа к интерфейсу указанного сервиса и его функциональным возможностям. Функциональные возможности Сервиса позволяют Заказчику:

- организовать бронирование для Клиентов, заинтересованных в услугах (товарах, работах) Заказчика;

- вести учет Клиентов Заказчика и оказанных им услуг;

- предоставить клиентам Заказчика возможность Онлайн-бронирования;

- осуществлять отправку текстовых информационных сообщений своим Клиентам.



2.2. Оказание Услуг производится путем предоставления Заказчику доступа к Сайту и его функциональным возможностям, а также обеспечения Исполнителем работоспособности и функциональности Сайта и его сервисов.

2.3. Заказчик самостоятельно определяет все необходимые параметры оказания ему услуг Сервиса бронирования путем выбора соответствующих настроек в Личном кабинете Заказчика на Сайте, в пределах, определяемых функциональными возможностями сервиса. Идентификация Заказчика в Сервисе записи осуществляется при вводе последним уникальной учетной информации (комбинации адреса электронной почты и пароля) на веб-странице авторизации по адресу https://public.bukza.com/#/signin?l=ru. Во время использования услуг Cервиса аналогом собственноручной подписи Заказчика является его уникальная учетная информация (адрес электронной почты и пароль), и он самостоятельно отвечает за их сохранность и недоступность для лиц, неуполномоченных для каких-либо действий с Сайтом.

2.4. На основании действий Заказчика на Сайте по настоящему Договору Заказчику могут оказываться дополнительные услуги, общий перечень которых доступен Заказчику для ознакомления по адресу в сети Интернет https://bukza.ru.

3. Условия и порядок предоставления услуг

3.1. Для возможности получения Услуг по Договору Заказчик обязан зарегистрироваться на Сайте путем ввода на веб-странице Сайта по адресу https://public.bukza.com/#/signup?l=ru информации, позволяющей идентифицировать Заказчика.

3.2. Объем и стоимость оказываемых Услуг предварительно определяется заказчиком и сообщается Исполнителю любым удобным способом по телефону или Email, или при наличии реализованной соответствующей функции на Сайте, имеет право самостоятельно заказать Услуги путем ее выбора (активации) в Личном кабинете Заказчика.

3.3. Для начала работы с Сайтом и входящим в его состав Cервисом записи Заказчик должен ввести адрес электронной почты и пароль на странице авторизации Сайта.

3.4. Порядок, сроки и объем оказываемых Услуг определяются в Условиях оказания Услуг Исполнителем для соответствующего вида Услуг. Стороны фиксируют факт оказания Услуг путем отображения детализированной информации о составе и стоимости Услуг в разделе Баланс. В случае несогласия с информацией, изложенной в этом разделе, Заказчик имеет право оспорить каждый факт оказания Услуги и ее стоимость, путем направления Исполнителю в письменной форме обоснованных возражений, но только в течение 30 (тридцати) календарных дней после факта оказания услуги. В противном случае Услуги считаются выполненными в полном объеме и с надлежащим качеством.

3.4.1. В случае, если Заказчик вносил Авансовые платежи безналичными переводами, он в праве запросить подписанные Исполнителем Акты об оказании Услуг, которые оформляются Исполнителем за каждый календарный месяц в двух экземплярах и направляются Заказчику не позднее 10 (десяти) рабочих дней после даты запроса. Не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента получения соответствующих Актов Заказчик подписывает их в двух экземплярах и отправляет в адрес Исполнителя по одному экземпляру каждого из Актов. В противном случае акт сдачи-приемки считается надлежащим образом оформленным. Для ускорения обмена информацией между Сторонами возможен обмен скан-копий документов, направляемых Сторонами по электронным адресам Email.

3.4.2. В целях исполнения настоящего пункта Договора датой представления документов признается дата вручения адресату под расписку (при направлении корреспонденции курьером), либо дата вручения адресату заказной корреспонденции почтовой службой, либо дата отметки почтовой службы на заказной корреспонденции об отсутствии (выбытии) адресата по указанному адресу (при направлении корреспонденции заказной почтой).

3.6. Заказчик вправе внести любую сумму в виде аванса за Услуги по Договору.

4. Порядок оплаты

4.1. Услуги предоставляются Заказчику на условиях полной предоплаты осуществляемой посредством самостоятельного перечисления авансовых платежей на расчетный счет Исполнителя, в объеме достаточном для оплаты выбранных Заказчиком Услуг. Все перечисляемые Заказчиком платежи являются беспроцентными. Обязательство Заказчика по оплате считается исполненным с момента поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. Внесенный авансовый платеж зачисляется Исполнителем на Баланс Заказчика в течение 1 (Одного) рабочего дня с момента поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. Информация об остатке денежных средств на Балансе Заказчика доступна последнему в разделе Баланс.

4.2. Помимо способа оплаты, указанного в п.4.1. Договора Заказчик имеет право оплатить Услуги Исполнителя иными не противоречащими действующему законодательству способами. Выбор и использование способа оплаты Услуг производится Заказчиком по собственному усмотрению и без какой-либо ответственности Исполнителя.

4.3. Заказчик самостоятельно оплачивает в полном объеме все возможные расходы, связанные с перечислением денежных средств Исполнителю по настоящему Договору.

4.4. Отчетным периодом Сторонами признается 1 (один) календарный месяц.

4.5. Исполнитель предоставляет Заказчику возможность пользоваться услугами и после исчерпания внесенной предоплаты. В этом случае, Заказчик обязуется полностью оплатить Исполнителю оказанные услуги в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента исчерпания внесенной предоплаты.

4.6. Если невозможность для Заказчика воспользоваться Услугами Исполнителя наступила по вине Исполнителя, то последний не вправе фиксировать факты оказания услуг в течение всего срока, когда отсутствовала возможность воспользоваться Услугами.

4.7. Если невозможность для Исполнителя предоставить Услуги Заказчику наступила по причине форс-мажорных обстоятельств, о которых Исполнитель не был надлежащим образом уведомлен, то факты оказания Услуг фиксируются Исполнителем по собственному усмотрению.

4.8. Заказчик самостоятельно отслеживает реквизиты Исполнителя и несет ответственность за правильность перечисления денежных средств.

5. Права и обязанности Сторон

5.1. Права и обязанности Исполнителя:

5.1.1. После регистрации Заказчика на Сайте Исполнитель обязуется предоставить Заказчику возможность воспользоваться заказанными Услугами.

5.1.2. Исполнитель обязуется обеспечить работоспособность и функциональность Сайта, включая Сервис бронирования, но с учетом ограничений, оговоренных в п. 7.5. Договора.

5.1.3. Исполнитель обязуется оказывать Заказчику оплаченные последним Услуги, объем и цена которых определяются в соответствии с пунктом 3.4.

5.1.4. Исполнитель вправе по собственному усмотрению в одностороннем порядке изменять Тарифы и Условия предоставления Услуг. Изменения в Тарифах вступают в силу с момента внесения Заказчиком авансового платежа, произведенного после публикации Тарифов на Сайте, в разделе «Цены», размещенного в сети Интернет по адресу https://bukza.ru/pricing.

5.1.5. Исполнитель оставляет за собой право устанавливать требования к публикуемой Заказчиком на Сайте информации и редактировать размещенную информацию в случае, если она, по его мнению, нарушает действующее законодательство РФ и/или законные права третьих лиц.

5.1.6. В случае нарушения Заказчиком условий Договора и (или) Правил Сайта Исполнитель направляет Заказчику в электронном виде соответствующее предупреждение с подробным перечнем допущенных нарушений. Если Заказчик не устранит нарушения в течение 3-х (трех) дней с момента получения соответствующего предупреждения от Исполнителя или повторно нарушит указанные условия, Исполнитель вправе приостановить использование Заказчиком Услуг до устранения нарушений. Если нарушения не будут устранены в трехдневный срок, Исполнитель имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора (расторгнуть Договор) и/или аннулировать учетную информацию Заказчика. При этом Исполнитель в праве удержать неизрасходованный Авансовый платеж Заказчика, находящийся на Балансе Заказчика на момент расторжения Договора. В случае если допущенные Заказчиком нарушения причинили ущерб третьим лицам, ответственность за них полностью лежит на Заказчике.

5.1.7. В течение срока действия Договора Исполнитель вправе осуществлять наблюдение за использованием Заказчиком Сайта и Базы данных Исполнителя.

5.1.8. Исполнитель обязуется не разглашать третьим лицам учетную информацию Заказчика, а также информацию об использовании Заказчиком Базы данных Исполнителя.

5.1.9. Исполнитель обязуется хранить в секрете все данные из Клиентской базы Заказчика и прилагать все усилия для предотвращения утечки конфиденциальной информации Заказчика.

5.1.10. Направлять Заказчику в порядке, установленном Договором, Акт об оказании Услуг.

5.2. Права и обязанности Заказчика:

5.2.1. Заказчик обязан:

(а) не передавать свою учетную информацию третьим лицам (за исключением надлежащим образом уполномоченных представителей) без предварительного согласования с Исполнителем;

(б) не использовать учетную информацию третьих лиц;

(в) при использовании Сайта соблюдать Условия использования Сайта и настоящего Договора;

(г) самостоятельно и за свой счет решать все вопросы, связанные с надлежащим использованием авторских и смежных прав, в предоставляемых для размещения Исполнителю и/или самостоятельно размещенных Заказчиком материалов;

(д) в случае предъявления к Исполнителю требований, претензий и/или исков со стороны третьих лиц, в том числе со стороны правообладателей, связанных с размещенными материалами, самостоятельно разрешать эти требования, претензии и/или иски и за свой счет возместить все убытки Исполнителя, возникшие в связи с ними.

5.2.2. В целях обеспечения информационной безопасности Заказчика последний обязан по требованию Исполнителя изменять свои пароли, в противном случае Исполнитель оставляет за собой право сменить пароли Заказчика в принудительном порядке при условии немедленного предоставления Заказчику соответствующего нового пароля.

5.2.3. Заказчик обязуется размещать на Сайте достоверную информацию, непротиворечащую действующему законодательству.

6. Срок действия и расторжение Договора-оферты

6.1. Договор вступает в силу с момента акцепта настоящей оферты.

6.2. Договор является офертой в соответствии со ст.435 ГК РФ и в силу этого Исполнитель имеет право на отзыв Договора как оферты в соответствии со ст.436 ГК РФ. В случае отзыва оферты Исполнителем в течение срока действия Договора Услуги, Активация которых произведена до момента отзыва оферты, предоставляются до полного их оказания, а денежные средства, оставшиеся на Балансе Заказчика подлежат возврату на основании оригиналов соответствующих писем о возврате денежных средств, в соответствии с издержками Исполнителя, указанными в п. 6.3. Договор же считается прекращенным с момента отзыва. Отзыв осуществляется путем размещения соответствующей информации на Сайте.

6.3. Договор заключается на неопределенный срок и может быть расторгнут по инициативе любой из Сторон, с письменным предупреждением другой Стороны за 10 (Десять) рабочих дней до расторжения. В случае расторжения Договора по инициативе Заказчика, в соответствии с п.1 ст. 782 ГК РФ, Исполнитель возвращает Заказчику денежные средства, внесенные в качества Аванса Заказчиком Исполнителю по Договору, за вычетом стоимости фактически оказанных услуг и вычетом стоимости постоянных издержек Исполнителя, связанных с первичной настройкой системы, комиссиями платежных систем и бухгалтерским и юридическим сопровождением.

6.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть, будут, по возможности, разрешаться путем переговоров между Сторонами. В случае невозможности разрешения спора путем переговоров, он будет передан Сторонами на рассмотрение Арбитражного суда по месту нахождения Исполнителя.

7. Ответственность Сторон

7.1. Заказчик самостоятельно определяет перечень организационных и программных средств для сохранения в тайне своей Учетной информации и обеспечения санкционированного доступа к ней своих сотрудников. Исполнитель не несет ответственность за убытки, причиненные Заказчику в результате разглашения третьим лицам учетной информации Заказчика, произошедшей не по вине Исполнителя.

7.2. Сторона обязуется сообщать другой Стороне о факте несанкционированного разглашения третьим лицам Учетной информации Заказчика. Исполнитель, с применением имеющихся программных средств на сервере, обеспечивает Заказчику практическую возможность самостоятельного изменения пароля Заказчиком без предварительных уведомлений Исполнителя, в порядке установленном п. 3.1. Договора.

7.3. Исполнитель не гарантирует, что программное обеспечение Cайта не содержит ошибок и/или посторонних фрагментов кода. Исполнитель предоставляет возможность Заказчику пользоваться программным обеспечением Сайта и Сервиса записи, без каких-либо гарантий со стороны Исполнителя.

7.4. Исполнитель не несет ответственности за убытки, причиненные Заказчику в результате сообщения Пользователем недостоверной информации, а также причиненные действиями (бездействием) Пользователя. Исполнитель не гарантирует, что информация о Пользователях является достоверной и полной.

7.5. Исполнитель прилагает все возможные усилия для обеспечения нормальной работоспособности Сайта, однако не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, а также возможный ущерб, возникшие в результате:

7.5.1. неправомерных действий пользователей сети Интернет и/или иных субъектов, направленных на нарушения информационной безопасности или нормального функционирования Сайта.

7.5.2. сбоев в работе Сайта, вызванных ошибками в коде, компьютерными вирусами и иными посторонними фрагментами кода в программном обеспечении Сайта.

7.5.3. отсутствия (невозможности установления, прекращения и пр.) Интернет-соединений между сервером Заказчика и сервером Сайта.

7.5.4. проведения государственными органами оперативно-розыскных мероприятий.

7.5.5. установления государственного регулирования (или регулирования иными организациями) хозяйственной деятельности коммерческих организаций в сети Интернет и/или установления указанными субъектами разовых ограничений, затрудняющих или делающих невозможным исполнение Договора.

7.5.6. других случаев, связанных с действиями (бездействием) пользователей сети Интернет и/или других субъектов, направленными на ухудшение общей ситуации с использованием сети Интернет и/или компьютерного оборудования, существовавшей на момент заключения Договора. Кроме того, в связи с использованием компьютерного и иного оборудования, каналов связи и (или) программ для ЭВМ, принадлежащих третьим лицам, Стороны соглашаются с тем, что Исполнитель по Договору не несет ответственность за любые задержки, прерывания, прямой и косвенный ущерб или потери, происходящие из-за дефектов в любом электронном или механическом оборудовании и (или) программах для ЭВМ, либо вследствие иных объективных технологических причин, а также в результате действий или бездействий третьих лиц, проблем при передаче данных или соединении, перебоев в электропитании, произошедших не по вине Исполнителя.

7.6. Исполнитель оставляет за собой право приостанавливать работу Сайта для проведения профилактических работ, по возможности в ночное время или выходные дни. Исполнитель обязан не позднее, чем за 4 часа уведомлять Заказчика о проведении профилактических работ путем размещения соответствующей информации на Сайте или по электронной почте.

7.7. Ни одна из Сторон не несет ответственности за полное или частичное неисполнение любой из своих обязанностей по Договору, если неисполнение является следствием таких обстоятельств, как наводнение, пожар, землетрясение, другие стихийные бедствия, война или военные действия и другие обстоятельства непреодолимой силы, возникшие после заключения Договора. В случае возникновения у Заказчика обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), препятствующих последнему воспользоваться Услугами Исполнителя, Заказчик должен не позднее 1-го дня с даты наступления таких обстоятельств, уведомить об этом Исполнителя. В противном случае Заказчик теряет право на возврат денежных средств, в соответствии с п. 4.7 Договора, за период в течение которого он не пользовался Услугами Исполнителя.

7.8. В случае действия обстоятельств непреодолимой силы более 3 (трех) месяцев любая Сторона вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения своих обязательств по Договору (расторгнуть Договор).

7.9. Обязанность по уплате штрафных санкций, предусмотренных Договором, возникает только в случае направления виновной Стороне другой Стороной письменной претензии, содержащей требование об уплате санкций в соответствии с положениями Договора.

7.10. Исполнитель не дает никаких гарантий, явных или неявных (в том числе гарантии соблюдения прав или пригодности для какой-либо конкретной цели) на любые товары, работы и услуги, информация о которых размещается на Сайте Заказчиком. Вся ответственность за оценку точности, полноты и полезности любых мнений, оценок, услуг и другой информации, качества и свойств товаров, информация о которых размещается на Сайте лежит на Заказчике.

7.11. Стороны установили, что ответственность Исполнителя по Договору ограничивается суммой последнего внесенного авансового платежа Заказчика.

7.12. Заказчик принимает на себя полную ответственность:

7.12.1. перед третьими лицами по претензиям, связанным с несоответствием размещаемой им на Сайте информации действительности, содержанием и формой демонстрируемых информационных материалов, а также с несанкционированным использованием в них товарных знаков, знаков обслуживания и наименований мест происхождения товаров, наименований фирм и их логотипов, причинением ущерба чести, достоинству и деловой репутации, а также иными действиями, связанными с нарушением законодательства РФ. Заказчик самостоятельно и за свой счет урегулирует указанные претензии.

7.12.2. за сохранность совей Учетной информации и за убытки, которые могут возникнуть по причине несанкционированного их использования. Исполнитель не несет ответственности и не возмещает убытки, возникшие по причине несанкционированного доступа третьих лиц к Сайту с использованием Учетной информации Заказчика.

7.12.3. за соответствие размещаемой информации законодательству Российской Федерации. Заказчик гарантирует Исполнителю, что размещаемые в соответствии с настоящим Договором посредством Сайта информация и материалы по своему содержанию и оформлению полностью соответствуют требованиям действующего законодательства Российской Федерации, содержат достоверную информацию и распространение данной информации в сети Интернет не нарушает каких-либо прав и интересов третьих лиц, включая авторские и смежные права, но, не ограничиваясь ими. В случае возникновения претензий у третьих лиц по поводу размещения посредством Сайта материалов Заказчика, последний принимает на себя всю ответственность за рассмотрение подобных претензий и самостоятельное их разрешение.

7.13. В случае нарушений срока оплаты Исполнитель вправе требовать, а Заказчик обязуется оплатить пени в размере 0.1% от суммы задолженности за каждый день просрочки.

8. Конфиденциальность информации

8.1. Стороны относят Учетную информацию Заказчика к Конфиденциальной информации. Заказчик и Исполнитель обязуются не передавать Конфиденциальную информацию третьим лицам.

8.2. Каждая из Сторон Договора обязана сообщать о факте несанкционированного разглашения Учетной информации Заказчика. Исполнитель, в случае наличия у него подозрений о возможном разглашении Учетной информации Заказчика, вправе потребовать от Заказчика подтверждающих сведений о лицах, которым Заказчик предоставил Учетную информацию и (или) потребовать от Заказчика немедленной смены пароля доступа к Сайту. В случае если у этих лиц Заказчика прекратились основания пользования Сайтами в связи с прекращением действия выданной Заказчиком доверенности, прекращением трудовых отношений с Заказчиком, другими причинами, то Исполнитель вправе удалить Учетную информацию таких лиц без согласования с Заказчиком. После установления факта разглашения Учетной информации Исполнитель вправе в одностороннем порядке с последующим уведомлением Заказчика изменить Учетную информацию Заказчика для предотвращения ее дальнейшего несанкционированного распространения и использования.

8.3. В случае установления Исполнителем фактов разглашения Заказчиком Учетной информации Исполнитель вправе (но не обязан) потребовать уплаты неустойки с Заказчика в размере стоимости Услуг, которые получило третье лицо (лица), воспользовавшись Учетной информацией Заказчика. Неустойка в таком случае уплачивается Заказчиком в течение 5 (Пяти) банковских дней с момента выставления соответствующего счета Исполнителя. Исполнитель не несет ответственность за убытки, причиненные Заказчику в результате разглашения третьим лицам Конфиденциальной информации Заказчика, произошедшего не по вине Исполнителя.

9. Прочие условия

9.1. По вопросам, не урегулированным настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

9.2. Заказчик гарантирует, что:

9.2.1. полностью понимает все условия и содержание Договора;

9.2.2. заключает Договор добровольно;

9.2.3. обладает всеми правами и полномочиями для заключения Договора.

9.2.4. гарантирует, что информация размещаемая на Сайте, не нарушает действующего законодательства, в т.ч. Федерального закона «О рекламе» и не вводит в заблуждение посетителей Сайта.

9.2.5. информация, указанная Заказчиком при регистрации является полной и достоверной.

9.3. Все и каждое из положений, содержащихся в данном Договоре, должны рассматриваться как отдельное и независимое положение, а признание какого-либо положения Договора незаконным или неприменимым не может отражаться на законности или применимости других условий Договора.

10. Заявление заказчика

10.1. Заказчик ознакомился и согласен:

(а) с Тарифами, размещенными в сети Интернет по адресу https://bukza.ru/pricing;

(б) с Условиями использования Сайта, размещенными в сети Интернет по адресу https://bukza.ru/terms;

(в) Пользовательским соглашением, размещенным в сети Интернет по адресу: https://bukza.ru/agreement;

(г) с Комиссиями на прием платежей, размещенными в сети Интернет по адресу: https://bukza.ru/commission.



10.2. Заказчик обязуется регулярно осуществлять проверку на Сайте наличия изменений в Условиях оказания Услуг, расположенных по адресу https://bukza.ru/agreement, Тарифах и в Условиях использования Сайтов, что означает, что Заказчик не может ссылаться на свою неосведомленность о внесении таких изменений.

10.3. Заказчик согласен, что не может ссылаться на невозможность исполнения своих обязательств по Договору надлежащим образом, или на невозможность получения Услуг от Исполнителя, или отказываться от Услуг Исполнителя на основании несогласия с Условиями оказания Услуг, Тарифами, или Условиями использования Сайтов, по причине их неоформления в письменном виде, скрепленном подписями и печатями Сторон.

10.4. Заказчик безоговорочно согласен и признает, что достаточным и правомерным подтверждением факта оказания любой Услуги Исполнителя, оказываемой посредством Сайта являются статистические данные о получении Заказчиком Услуги, формируемые программным обеспечением соответствующего Сайта.

10.5. Заказчик выражает свое согласие на получение от Исполнителя (в любое время и без предварительного предупреждения Заказчика) по адресу электронной почты, указанной Заказчиком при регистрации на Сайте информационных сообщений о событиях в компании Исполнителя, сервисах Сайта и услугах Исполнителя, а также иную информацию, включая рекламную. Кроме того, Стороны договорились, что направленные по адресам электронной почты, указанным при регистрации, документы, а также электронная переписка между Сторонами, могут быть использованы Сторонами в качестве доказательств в суде.

10.6. Заказчик подтверждает свое согласие с тем, что факт отдачи команды (клик или нажатие клавиши, ввод информации и прочие действия) через предоставленный Исполнителем специальный пользовательский интерфейс на Сайте (Сервис бронирования) с использованием Учетной информации Заказчика означает конклюдентные действия Заказчика по активации, согласованию наименования, содержания, стоимости и сроков оказания Услуг, или иных действий, ассоциируемых с Заказчиком (все действия произведенные с использованием Учетной информации Заказчика являются действиями самого Заказчика, что является бесспорным доказательством волеизъявления Заказчика на выполнение этих действий).

Дата публикации: 15.07.2022 г.