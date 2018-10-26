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Обновление WordPress плагина
26 октября 2018
Мы обновили WordPress плагин Bukza. Теперь работать с бронированиями и настройками можно прямо из...
Польза корпоративных гудков
29 июля 2018
Клиенты обращаются в компанию по разному: они звонят по телефону, оставляют заявки на сайте, пишут консультантам в чате и задают вопросы по электронной почте. По данным сервиса CoMagic среди всех каналов выигрывают звонки и онлайн...
Настройка ВКонтакте
22 июня 2018
Клиенты могут бронировать ваши услуги со страницы сообщества или кнопкой из вашей публикации. При бронировании делиться с друзьями постом о вашей компании и получать за это скидку. Вы сразу получите сообщение ВКонтакте о новом заказе....
Настройка виджетов ВКонтакте
9 июня 2018
В новой версии сервиса Bukza отсутствует возможность добавления виджетов. Но если в вашем бизнесе удобно использовать виджеты, то вы всегда сможете их сделать с помощью специализированных приложений...
Видеоурок по настройке
12 марта 2018
Здравствуйте, друзья. В этом уроке я расскажу вам о том, как легко настроить сервис Bukza под свои нужды на абстрактном примере аренды лежаков на пляже. Стоит понимать, что это видео будет полезно для любого бизнеса, где применяется...
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