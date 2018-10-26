Видеоурок по настройке

Здравствуйте, друзья. В этом уроке я расскажу вам о том, как легко настроить сервис Bukza под свои нужды на абстрактном примере аренды лежаков на пляже. Стоит понимать, что это видео будет полезно для любого бизнеса, где применяется...