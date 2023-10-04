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Обновление таблиц
4 октября 2023
В новой версии мы обновили интерфейс таблиц и добавили ряд новых функций...
Обновление параметров аккаунта, платежей и биллинга
1 августа 2023
В новой версии мы внедрили изменения биллинга и тарификации API платежей, о которых уже упоминали...
Обновленный интерфейс средств продвижения
13 июля 2023
Мы обновили интерфейс настройки промо-акций, подарочных и дисконтных карт, купонов, а также их...
Предстоящее упрощение биллинга
12 июля 2023
Система будет работать при любом положительном балансе с «поминутной тарификацией». Для изменения или...
Изменение тарификации API платежей
11 июля 2023
Изменение коснется только клиентов, которые самостоятельно интегрировали свои платежные шлюзы...
Обновление интеграций и календаря Google
26 июня 2023
На экране интеграций теперь все окна открываются в виде панелей справа с обновленным...
Новый интерфейс настройки виджетов и групп
29 мая 2023
Мы обновили интерфейс настроек виджетов и групп, а также добавили несколько небольших функций...
Обновление панели управления
25 апреля 2023
Списки ресурсов, групп и виджетов теперь на отдельном экране в виде трех колонок. Также мы добавили поиск по...
Свои статусы для заказов и бронирований
3 марта 2023
Статусы заказа теперь можно редактировать, создавать и удалять. В тоже время статусы посещения были переименованы...
Новые шаблоны сообщений
23 января 2023
Теперь вы можете создавать любые нужные вам шаблоны сообщений. Отправлять сообщения вы сможете...
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