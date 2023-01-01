Обновление параметров

аккаунта, платежей и биллинга

Что нового?

В новой версии мы внедрили изменения биллинга тарификации API платежей , о которых уже упоминали ранее. Также мы обновили интерфейс параметров аккаунта и вынесли на отдельный экран параметры приема предоплаты.

Параметры аккаунта

Новая форма настроек аккаунта объединила в себе сразу две вкладки прошлого интерфейса: Профиль и Настройки бронирований. Теперь она выглядит так:

Детализация баланса

На новой форме настроек аккаунта появилась кнопка «Детализация». Она покажет ваши расходы в текущем месяце работы тарифа и все прошлые операции списания и пополнения.

Параметры приема платежей

Настройки валюты, размера предоплаты и приема платежей теперь располагаются на отдельной форме. Выглядит она так: