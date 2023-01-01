В новой версии мы внедрили изменения биллинга
и тарификации API платежей
, о которых уже упоминали ранее.
Также мы обновили интерфейс параметров аккаунта и вынесли на отдельный экран параметры приема предоплаты.
Новая форма настроек аккаунта объединила в себе сразу две вкладки прошлого интерфейса: Профиль и Настройки бронирований.
Теперь она выглядит так:
На новой форме настроек аккаунта появилась кнопка «Детализация».
Она покажет ваши расходы в текущем месяце работы тарифа и все прошлые операции списания и пополнения.
Настройки валюты, размера предоплаты и приема платежей теперь располагаются на отдельной форме.
Выглядит она так: