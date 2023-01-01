Предстоящее упрощение

биллинга

Как работало раньше?

Требовалось оплатить стоимость целого месяца для перехода на платный тариф. Через месяц, при продлении плана Bukza повторно проверяла наличие суммы на балансе для полной оплаты следующего месяца. Если средств не хватало, Bukza отправляла оповещение и через 2 недели переводила аккаунт на бесплатный план. Баланс при этом уходил в минус.

Как будет работать теперь?

Система будет работать при любом положительном балансе с «поминутной тарификацией». Для изменения или продления плана не будет требоваться предварительно оплачивать стоимость всего месяца. Также баланс больше не сможет уйти в минус. Система автоматически переведет аккаунт на бесплатный тариф, как только его баланс стал нулевым. За несколько дней до этого мы начнем ежедневно оповещать вас о необходимости пополнить баланс.

Когда это произойдет?

Новая модель биллинга начнет действовать с 1 августа.