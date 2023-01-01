Изменение тарификации

API платежей

Кого это коснется?

Изменение коснется только клиентов, которые самостоятельно интегрировали свои платежные шлюзы через наше API платежей . Это изменение не повлияет на прием платежей через PayAnyWay и ЮMoney.

Как было раньше?

Раньше мы брали комиссию в размере 0.8% с каждого платежа через API платежей. Мы списывали ее с баланса аккаунта.

Что изменится?

Мы больше не будем привязываться к размеру платежа. Мы просто будем брать фиксированную сумму 25 рублей за каждый заказ, завершенный с помощью API платежей. Она как и раньше будет списываться с баланса аккаунта.

Когда изменения вступят в силу?

Новая тарификация API платежей начнет действовать с 1 августа.