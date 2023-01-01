Изменение коснется только клиентов, которые самостоятельно интегрировали свои платежные шлюзы через наше API платежей
.
Это изменение не повлияет на прием платежей через PayAnyWay и ЮMoney.
Раньше мы брали комиссию в размере 0.8% с каждого платежа через API платежей.
Мы списывали ее с баланса аккаунта.
Мы больше не будем привязываться к размеру платежа.
Мы просто будем брать фиксированную сумму 25 рублей за каждый заказ, завершенный с помощью API платежей.
Она как и раньше будет списываться с баланса аккаунта.
Новая тарификация API платежей начнет действовать с 1 августа.