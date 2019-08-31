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и информация
Копирование бронирований
31 августа 2019
Теперь администратор может многократно копировать бронирования в заказе, смещая даты на день, неделю или месяц...
Как сдать в аренду футбольное поле?
27 августа 2019
Соберите всю информацию о футбольном поле. Площадь и вместимость. Расскажите подробно сколько человек (команд)...
Интеграция с Битрикс24
19 августа 2019
Теперь в сервисе есть прямая интеграция с Битрикс24. Отправляйте любые данные о бронированиях в свои поля лида...
Обновление компонентов цены
15 августа 2019
При формировании формулы для цены используйте число забронированных периодов на конкретных правилах работы...
Обновление веб-запросов
14 августа 2019
Мы добавили возможность передавать дату начала бронирования в URL веб-запроса. Например, вы можете создать sms сообщение...
Обновление виджета
13 августа 2019
Появилась возможность предлагать для добавления в заказ другой набор ресурсов. Это нужно, если виджет настроен для...
Интеграция с amoCRM
12 августа 2019
Теперь в прямой интеграции с amoCRM вы сможете: Передавать любые данные из Bukza в любые свои поля в amoCRM....
Расписание зала, лофта, коворкинг офиса. Видеоурок.
8 августа 2019
Сдаете залы или рабочие места в аренду? Сервис Bukza поможет автоматизировать процесс записи и учета. В этом видеоуроке...
Копирование правил работы
27 июля 2019
Теперь вы можете копировать правила работы. При этом все настройки тарифов, полей, компонентов цены и подсказок...
Онлайн прокат. Аренда инвентаря. Видеоурок по настройке.
27 июля 2019
Bukza - это система проката для автоматизации бизнеса, где нужно арендовать инвентарь онлайн. Установите модуль проката на...
Банный бизнес. Автоматизация онлайн-записи. Видеоурок.
21 июля 2019
Воспользуйтесь сервисом Bukza для автоматизации бани или сауны. Вы подарите клиентам онлайн-запись на вашем сайте...
Как обрабатывать заказы?
21 июля 2019
Чтобы перейти в таблицы из конфигурации нажмите на кнопку назад. По умолчанию уже настроено 5 таблиц. Таблица со всеми...
Календарь бронирований
10 июля 2019
Мы обновили календарь бронирований: Теперь число участников можно увидеть на полосе бронирования в календаре...
Подарочные карты
24 июня 2019
Мы обновили работу подарочных карт. Теперь вы можете создавать абонементы и многоразовые подарочные карты....
Обновление компонентов цены и подсказок
19 июня 2019
Теперь вы можете привязывать компоненты цены и подсказки к началу и окончанию аренды. Это нужно, если например...
Интеграция с PayPal
2 мая 2019
Мы добавили возможность принимать платежи с карт из 203 стран через PayPal Smart Payment Buttons. Чтобы подключить...
Основные понятия
26 февраля 2019
Ресурс - это то, что предоставляется пользователю для бронирования. Например: номер в сауне, велосипед для аренды, экскурсия и т.д. Ресурс имеет свои базовые настройки тарифов, полей, компонентов цены и подсказок, которые можно...
Обновление правил работы
17 февраля 2019
Появилась возможность скрывать дату окончания для событий. Это нужно если длительность события жестко не определена...
Обновление полей
11 февраля 2019
Теперь вы можете добавить описание в поля. Оно будет отображено в в виде подписи под полями...
Маска для ввода номера телефона
7 февраля 2019
Теперь вы можете настроить единый шаблон ввода номера телефона. Например, +7-000-000-00-00...
Описание ресурсов
5 февраля 2019
В сервисе появился редактор описания ресурсов. Теперь в описании вы можете выбирать стиль, цвет, шрифт и т.п...
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