Основные понятия

Ресурс - это то, что предоставляется пользователю для бронирования. Например: номер в сауне, велосипед для аренды, экскурсия и т.д. Ресурс имеет свои базовые настройки тарифов, полей, компонентов цены и подсказок, которые можно...