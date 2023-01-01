Онлайн прокат. Аренда инвентаря. Видеоурок по настройке.

Bukza - это система проката для автоматизации бизнеса, где нужно арендовать инвентарь онлайн.
Установите модуль проката на сайт компании или в группу ВКонтакте.
Внесите все данные об инвентаре в систему (количество, цены, условия бронирования и т.д.) и ведите в ней учет бронирований.
Ниже мы расскажем о возможностях сервиса.
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Создавайте расписание с простым и нестандартным графиком работы.
Например, в будние дни инвентарь сдается в вечернее время. В выходные дни в дневное и вечернее время.
А в праздники - круглосуточно.
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Настраивайте разную стоимость на любом промежутке времени.
Например, дневной/ночной тариф, будний/выходной/праздничный тариф и т.д.
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Добавляйте к основному тарифу скидки и надбавки.
К примеру, при бронировании менее 2 часов, надбавка 5%.
А при бронировании от 3-часов или при бронировании 2-х и более единиц скидка 20%.
Давайте скидки на день рождения или на ранние бронирования.
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Запрашивайте дополнительную информацию.
В сервисе имеются поля типа: флаг, число, текст, варианты, выпадающий список.
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Продавайте дополнительные товары и услуги.
Укажите цену для числовых полей и флагов.
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Установите виджет бронирования на сайт или в группу социальных сетей.
Клиенты будут видеть каталог инвентаря и его свободное время.
Они также увидят стоимость выбранных товаров и сразу их забронируют.
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Загрузите картинки для каждого инвентаря и опишите его характеристики и стоимость.
Получится полноценная карточка товара.
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Сделайте виджет частью вашего сайта.
В сервисе можно поменять дизайн виджета под стиль вашего сайта.
Виджет подстраивается под любой размер экрана.
- Принимайте онлайн-платежи с автоматическим подтверждением заказа.
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Укажите инструкцию по оплате на форме заказа.
После совершения такого заказа, обработайте его вручную.
- Работайте без предоплаты. Укажите размер предоплаты 0 рублей.
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Разместите на форме заказа условия бронирования.
Перед завершением заказа клиент ознакомится и согласится с указанными условиями.
- Оформляйте заказы через web-версию или мобильное приложение для администраторов.
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Ведите поиск, сортировку, фильтрацию заказов по статусам и датам.
Наглядно смотрите бронирования на календаре.
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Вносите в сервис новые бронирования (поступившие по телефону) и управляйте существующими.
Меняйте любые данные заказа.
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Настройте авто-отмену необработанных заявок.
Если вы не подтвердите заказ в течение определенного времени, то бронь будет снята и не будет больше занимать время на календаре.
Это удобно, если после заказа вам должны поступить деньги на карту.
Если никаких денег не поступило, и вы не отметили оплату, то заказ отменится автоматически.
- Вместе с подтверждением бронирования отправляйте письма клиентам со статусом заказа и счетом.
- Отправляйте письма с напоминанием.
- Настройте авто-отправление писем с напоминанием за несколько дней до бронирования.
- Отмечайте информацию об оплате.
- Настраивайте кнопки быстрых действий, чтобы подтвердить заказ, отправить письмо и получить оплату, можно было в один клик.
- Используйте синхронизацию с Google Calendar в обе стороны.
- Используйте интеграцию с AmoCRM.
- Используйте интеграцию с Битрикс24.
Чтобы установить виджет бронирования на сайт, пройдите регистрацию
.
Посмотрите видеоурок или ознакомьтесь с документацией, чтобы настроить систему.
Вы также можете отправить запрос на настройку на адрес support@bukza.com
.
Укажите параметры вашей работы (либо ссылку на сайт).
Сотрудники компании Bukza настроят сервис в течение двух рабочих дней и помогут установить модуль на ваш сайт (если нужно).
При отправке запроса укажите следующую информацию:
- Описание инвентаря, их цены и время работы аренды.
- Все возможные скидки и надбавки.
- Информацию, которую требуется запросить у пользователя.
- Все дополнительно продаваемые услуги.
- Требуется ли предоплата, и будете ли вы использовать встроенную оплату Bukza с помощью карт Visa и MasterCard (доступно только на тарифе Бизнес) или будете принимать предоплату своими способами.
Посмотрите пример в действии:
Если ассортимент разнообразен, то установите на сайт каталог снаряжения.
Он выглядит примерно так: