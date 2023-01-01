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Онлайн прокат. Аренда инвентаря. Видеоурок по настройке.

Bukza - это система проката для автоматизации бизнеса, где нужно арендовать инвентарь онлайн. Установите модуль проката на сайт компании или в группу ВКонтакте. Внесите все данные об инвентаре в систему (количество, цены, условия бронирования и т.д.) и ведите в ней учет бронирований. Ниже мы расскажем о возможностях сервиса.

Настройка проката инвентаря:

  • Создавайте расписание с простым и нестандартным графиком работы. Например, в будние дни инвентарь сдается в вечернее время. В выходные дни в дневное и вечернее время. А в праздники - круглосуточно.
  • Настраивайте разную стоимость на любом промежутке времени. Например, дневной/ночной тариф, будний/выходной/праздничный тариф и т.д.
  • Добавляйте к основному тарифу скидки и надбавки. К примеру, при бронировании менее 2 часов, надбавка 5%. А при бронировании от 3-часов или при бронировании 2-х и более единиц скидка 20%. Давайте скидки на день рождения или на ранние бронирования.
  • Запрашивайте дополнительную информацию. В сервисе имеются поля типа: флаг, число, текст, варианты, выпадающий список.
  • Продавайте дополнительные товары и услуги. Укажите цену для числовых полей и флагов.

Расписание проката инвентаря:

  • Установите виджет бронирования на сайт или в группу социальных сетей. Клиенты будут видеть каталог инвентаря и его свободное время. Они также увидят стоимость выбранных товаров и сразу их забронируют.
  • Загрузите картинки для каждого инвентаря и опишите его характеристики и стоимость. Получится полноценная карточка товара.
  • Сделайте виджет частью вашего сайта. В сервисе можно поменять дизайн виджета под стиль вашего сайта. Виджет подстраивается под любой размер экрана.
  • Принимайте онлайн-платежи с автоматическим подтверждением заказа.
  • Укажите инструкцию по оплате на форме заказа. После совершения такого заказа, обработайте его вручную.
  • Работайте без предоплаты. Укажите размер предоплаты 0 рублей.
  • Разместите на форме заказа условия бронирования. Перед завершением заказа клиент ознакомится и согласится с указанными условиями.

Журнал инвентаря:

  • Оформляйте заказы через web-версию или мобильное приложение для администраторов.
  • Ведите поиск, сортировку, фильтрацию заказов по статусам и датам. Наглядно смотрите бронирования на календаре.
  • Вносите в сервис новые бронирования (поступившие по телефону) и управляйте существующими. Меняйте любые данные заказа.
  • Настройте авто-отмену необработанных заявок. Если вы не подтвердите заказ в течение определенного времени, то бронь будет снята и не будет больше занимать время на календаре. Это удобно, если после заказа вам должны поступить деньги на карту. Если никаких денег не поступило, и вы не отметили оплату, то заказ отменится автоматически.
  • Вместе с подтверждением бронирования отправляйте письма клиентам со статусом заказа и счетом.
  • Отправляйте письма с напоминанием.
  • Настройте авто-отправление писем с напоминанием за несколько дней до бронирования.
  • Отмечайте информацию об оплате.
  • Настраивайте кнопки быстрых действий, чтобы подтвердить заказ, отправить письмо и получить оплату, можно было в один клик.
  • Используйте синхронизацию с Google Calendar в обе стороны.
  • Используйте интеграцию с AmoCRM.
  • Используйте интеграцию с Битрикс24.
Чтобы установить виджет бронирования на сайт, пройдите регистрацию. Посмотрите видеоурок или ознакомьтесь с документацией, чтобы настроить систему. Вы также можете отправить запрос на настройку на адрес support@bukza.com. Укажите параметры вашей работы (либо ссылку на сайт). Сотрудники компании Bukza настроят сервис в течение двух рабочих дней и помогут установить модуль на ваш сайт (если нужно). При отправке запроса укажите следующую информацию:
  • Описание инвентаря, их цены и время работы аренды.
  • Все возможные скидки и надбавки.
  • Информацию, которую требуется запросить у пользователя.
  • Все дополнительно продаваемые услуги.
  • Требуется ли предоплата, и будете ли вы использовать встроенную оплату Bukza с помощью карт Visa и MasterCard (доступно только на тарифе Бизнес) или будете принимать предоплату своими способами.
Посмотрите пример в действии:
Если ассортимент разнообразен, то установите на сайт каталог снаряжения. Он выглядит примерно так:
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