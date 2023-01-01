Организация аренды. Расписание зала, лофта, коворкинг офиса. Рабочие места онлайн. Бронирование комнат. Автоматизация бизнеса. Видеоурок.

Сдаете залы или рабочие места в аренду? Сервис Bukza поможет автоматизировать процесс записи и учета. В этом видеоуроке мы покажем пример по настройке зала в аренду. А ниже расскажем о возможностях системы.

Время, расписание, стоимость зала.

Настраивайте время работы, даже если у вас необычный график работы. Например, в расписании зала видно, что он в понедельник и среду работает утром и вечером, субботу и воскресенье целый день, а все остальные дни только днем.

Добавьте калькулятор услуг на сайт. Покажите стоимость на каждом промежутке времени работы. К примеру, утром аренда дешевле, чем вечером, а при бронировании от 3-х часов (дней) предоставляется скидка 10% и т.п.

Сдавайте зал в аренду целиком или предлагайте рабочие места по отдельности.

Блокируйте время между бронированиями на подготовку помещения для следующих гостей.

Укажите минимальный и максимальный срок аренды. Если срок аренды превышен или наоборот меньше нужного, то такой заказ клиент не сможет завершить.

Опишите дополнительные услуги. Например, укажите, что можно в помещении использовать бесплатно, а что платно. В сервисе есть поля разных типов: флаг, число, текст, варианты, выпадающий список. В полях число и флаг вы можете указать цену и количество.

Онлайн коворкинг. Выбор залов. Фотостудия онлайн. Календарь занятости.

Установите модуль бронирования на сайт или в группу социальных сетей. Клиенты увидят каталог залов, график работы, свободное/занятое время, стоимость и забронируют подходящий зал.

Загрузите картинки для каждого зала, внесите описание и стоимость. Клиент уже в каталоге поймет, какой зал подходит ему лучше.

Поменяйте дизайн виджета под стиль вашего сайта. Для этого в сервисе есть дополнительные настройки. Виджет подстраивается под любой размер экрана.

Принимайте онлайн-платежи с автоматическим подтверждением заказа.

Опишите процесс оплаты на форме заказа. После совершения такого заказа, обработайте его вручную.

Принимайте заказы без предоплаты. Выставьте размер предоплаты 0 рублей.

Опишите условия бронирования на форме заказа. Перед завершением заказа клиент ознакомится и согласится с указанными условиями.

Журнал аренды

Ведите учет бронирований через web-версию или мобильное приложение для администраторов. Вносите в сервис новые заказы (поступившие по телефону) и редактируйте существующие.

Осуществляйте поиск, сортировку, фильтрацию заказов по статусам и датам. Все бронирования видны на календаре.

Включите авто-отмену необработанных заявок. Например, клиент должен перечислить предоплату в течение 2-х часов. Если деньги не поступили и вы не подтвердили заказ за это время, то бронь будет снята и время на календаре будет свободно.

Отправляйте письма клиентам со статусом заказа и счетом.

Отправляйте письма с напоминанием.

Настройте авто-отправление писем.

Письмо с напоминанием можно автоматически отправлять за несколько дней до бронирования. Вносите в систему данные по оплате и смотрите остаток суммы по заказу.

Настраивайте кнопки быстрых действий, чтобы подтвердить заказ, отправить письмо и получить оплату, можно было в один клик.

Используйте синхронизацию с Google Calendar в обе стороны.

Используйте интеграцию с AmoCRM.

Используйте интеграцию с Битрикс24.



Описание пространства, цены и время работы аренды.

Все возможные скидки и надбавки.

Информацию, которую требуется запросить у пользователя.

Все дополнительно продаваемые услуги.

Требуется ли предоплата, и будете ли вы использовать встроенную оплату Bukza с помощью карт Visa и MasterCard (доступно только на тарифе Бизнес) или будете принимать предоплату своими способами. В течение дня мы ответим вам, как лучше настроить сервис. Для настройки сервиса воспользуйтесь Если вы хотите узнать подойдет ли Bukza для вашей площадки, напишите нам запрос на адрес support@bukza.com с информацией о вашем бизнесе (либо ссылку на сайт). При отправке письма укажите следующую информацию:В течение дня мы ответим вам, как лучше настроить сервис. Для настройки сервиса воспользуйтесь базой знаний . Вы также можете заказать настройку сервиса. Настройка займет до 2-х дней. Подробнее об этом можно посмотреть здесь

Посмотрите пример коворкинга в действии:

Посмотрите, как будет выглядеть каталог залов: