Организация аренды. Расписание зала, лофта, коворкинг офиса. Рабочие места онлайн. Бронирование комнат. Автоматизация бизнеса. Видеоурок.

Сдаете залы или рабочие места в аренду?
Сервис Bukza поможет автоматизировать процесс записи и учета.
В этом видеоуроке мы покажем пример по настройке зала в аренду.
А ниже расскажем о возможностях системы.
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Настраивайте время работы, даже если у вас необычный график работы.
Например, в расписании зала видно, что он в понедельник и среду работает утром и вечером,
субботу и воскресенье целый день, а все остальные дни только днем.
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Добавьте калькулятор услуг на сайт.
Покажите стоимость на каждом промежутке времени работы.
К примеру, утром аренда дешевле, чем вечером, а при бронировании от 3-х часов (дней) предоставляется скидка 10% и т.п.
- Сдавайте зал в аренду целиком или предлагайте рабочие места по отдельности.
- Блокируйте время между бронированиями на подготовку помещения для следующих гостей.
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Укажите минимальный и максимальный срок аренды.
Если срок аренды превышен или наоборот меньше нужного, то такой заказ клиент не сможет завершить.
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Опишите дополнительные услуги. Например, укажите, что можно в помещении использовать бесплатно, а что платно.
В сервисе есть поля разных типов: флаг, число, текст, варианты, выпадающий список.
В полях число и флаг вы можете указать цену и количество.
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Установите модуль бронирования на сайт или в группу социальных сетей.
Клиенты увидят каталог залов, график работы, свободное/занятое время, стоимость и забронируют подходящий зал.
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Загрузите картинки для каждого зала, внесите описание и стоимость.
Клиент уже в каталоге поймет, какой зал подходит ему лучше.
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Поменяйте дизайн виджета под стиль вашего сайта.
Для этого в сервисе есть дополнительные настройки.
Виджет подстраивается под любой размер экрана.
- Принимайте онлайн-платежи с автоматическим подтверждением заказа.
- Опишите процесс оплаты на форме заказа. После совершения такого заказа, обработайте его вручную.
- Принимайте заказы без предоплаты. Выставьте размер предоплаты 0 рублей.
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Опишите условия бронирования на форме заказа.
Перед завершением заказа клиент ознакомится и согласится с указанными условиями.
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Ведите учет бронирований через web-версию или мобильное приложение для администраторов.
Вносите в сервис новые заказы (поступившие по телефону) и редактируйте существующие.
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Осуществляйте поиск, сортировку, фильтрацию заказов по статусам и датам.
Все бронирования видны на календаре.
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Включите авто-отмену необработанных заявок.
Например, клиент должен перечислить предоплату в течение 2-х часов.
Если деньги не поступили и вы не подтвердили заказ за это время, то бронь будет снята и время на календаре будет свободно.
- Отправляйте письма клиентам со статусом заказа и счетом.
- Отправляйте письма с напоминанием.
- Настройте авто-отправление писем.
Письмо с напоминанием можно автоматически отправлять за несколько дней до бронирования.
- Вносите в систему данные по оплате и смотрите остаток суммы по заказу.
- Настраивайте кнопки быстрых действий, чтобы подтвердить заказ, отправить письмо и получить оплату, можно было в один клик.
- Используйте синхронизацию с Google Calendar в обе стороны.
- Используйте интеграцию с AmoCRM.
- Используйте интеграцию с Битрикс24.
Если вы хотите узнать подойдет ли Bukza для вашей площадки, напишите нам запрос на адрес support@bukza.com
с информацией о вашем бизнесе (либо ссылку на сайт).
При отправке письма укажите следующую информацию:
- Описание пространства, цены и время работы аренды.
- Все возможные скидки и надбавки.
- Информацию, которую требуется запросить у пользователя.
- Все дополнительно продаваемые услуги.
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Требуется ли предоплата, и будете ли вы использовать встроенную оплату Bukza с помощью карт
Visa и MasterCard (доступно только на тарифе Бизнес) или будете принимать предоплату своими способами.
В течение дня мы ответим вам, как лучше настроить сервис.
Для настройки сервиса воспользуйтесь базой знаний
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Вы также можете заказать настройку сервиса.
Настройка займет до 2-х дней.
Подробнее об этом можно посмотреть здесь
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Посмотрите пример коворкинга в действии:
Посмотрите, как будет выглядеть каталог залов: