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и информация
Даты действия и бронирования кодов подарочных карт
29 декабря 2020
В новой версии даты действия подарочных карт можно оставить пустыми...
Сканирование кода карты для добавления скидки в заказ
27 декабря 2020
В новой версии наших мобильных приложений для Android и iOS вы можете сканировать коды продвижения...
Не потерять заказы без бронирований
25 декабря 2020
В новой версии вы можете найти заказ, даже если удалили из него все бронирования...
Описания для тарифов
24 декабря 2020
Теперь вы можете добавить на виджет пояснения к тарифам для ваших клиентов...
Укажите свой текст для числа оставшихся мест
22 декабря 2020
Теперь вы можете указать свой текст для числа оставшихся мест...
Выбирайте свой цвет для кнопок и полей виджета
20 декабря 2020
В новой версии вы можете выбрать свой цвет для элементов виджета...
Поля теперь на форме заказа
19 декабря 2020
В новой версии мы добавили поля на форму заказа...
Открытие номера телефона для звонка, смс и WhatsApp
18 декабря 2020
В новой версии рядом с номером телефона появилась кнопка действия...
Новая форма заказа
17 декабря 2020
Обновленный дизайн в стиле самого виджета...
Добавление товаров в счет бронирования
11 декабря 2020
Теперь вы можете загрузить список товаров в сервис и быстро добавлять их в счет бронирования...
Групповой календарь для администратора
10 декабря 2020
Теперь администратор может увидеть доступное время всех ресурсов на одном экране...
Производительность приложения
8 декабря 2020
В новой версии мы добавили много анимациии. Если ваше устройство работает медленно, вы можете ее отключить...
Обновленная форма работы с заказом
4 декабря 2020
Новая версия — для удобства вашей работы. Всю осень мы трудились над новой версией Букзы. И сегодня мы ее опубликовали. Основная цель этого релиза — упростить...
Мы обновили интеграцию с amoCRM
15 сентября 2020
amoCRM отказались от использования API ключей. Поэтому мы обновили интеграцию...
Несколько ресурсов на одном календаре
6 сентября 2020
Появилась возможность добавлять несколько ресурсов на один календарь...
Мы перевели приложение на новую платформу VK mini apps
4 сентября 2020
При запуске с телефонов сервис выглядит, как мобильное приложение...
9 августа 2020
Появилась возможность выбирать цвет для частичной занятости времени...
Упрощенная форма бронирования
2 августа 2020
Появилась возможность открывать календарь ресурса сразу после загрузки виджета...
Слоты одним списком
28 июля 2020
Теперь вы можете показать все слоты за месяц одним списком...
Одна неделя на виджете
13 июля 2020
Теперь вы можете показывать на виджете только одну неделю вместо месяца...
Новый виджет
4 июля 2020
За последние два года мы накопили множество ваших пожеланий, проштудировали последние гайдлайны по дизайну...
Фиксированная шапка сайта и виджет
5 мая 2020
Теперь в настройках виджета вы можете указать верхний отступ в пикселях, равный высоте фиксированной шапки сайта...
Отображение многодневного события
17 апреля 2020
Теперь на слотах многодневного события отображается время начала, время окончания и количество дней...
Двухшаговый режим для выбора даты
16 апреля 2020
Теперь вы можете использовать двухшаговый режим для выбора даты...
Итоговые суммы в таблицах
15 апреля 2020
Теперь итоговую сумму баланса, депозита и т.п. можно смотреть сразу в таблице...
Подсвечивайте воскресенье в календарном виде таблицы
14 апреля 2020
Теперь при отображении более 7 дней воскресенье подсвечивается голубым цветом...
Сохранение контактной информации в браузере
13 апреля 2020
Теперь контактная информация клиента сохраняется в браузере. Постоянным клиентам...
Сохранение элементов счета в регулярных бронированиях
12 апреля 2020
Теперь вы можете копировать бронирования и перенести все элементы счета в новые бронирования...
Показывайте только рабочие часы на полосе времени календаря
11 апреля 2020
Теперь вы можете показывать на календаре только рабочие часы...
Фиксированная длительность услуги
10 апреля 2020
Теперь вы можете задать фиксированную длительность услуги. Клиенту нужно будет выбрать только время начала...
Поля для администратора
9 апреля 2020
Теперь поля можно показывать только администратору. На форме бронирования клиента такие поля не будут показаны...
Число мест при выборе времени
8 апреля 2020
Теперь число участников ресурса можно показать на виджете при выборе времени. Это число будет уменьшаться...
Выполняйте свой JS внутри виджета
7 апреля 2020
Мы добавили внутри нашего виджета еще один вложенный iframe с вашим HTML и JS кодом. При наступлении различных событий..
Общая корзина для всех виджетов
5 апреля 2020
Теперь корзина включает заказы со всех виджетов вашего аккаунта. Клиент сможет положить в корзину услуги ...
Сотрудники с гибкой настройкой прав
4 апреля 2020
Теперь вы можете настроить для каждого своего сотрудника отдельный аккаунт. Данная функция доступна...
Передача чеков в сервисы онлайн-касс
3 апреля 2020
Теперь вы сможете передавать чеки в один из следующих сервисов онлайн-касс...
Поля ограничены в нескольких ресурсах
2 апреля 2020
Теперь число участников поля — глобальная настройка. Она относится к полю, а не к ресурсу. Эти участники будут....
Добавление виджета на сайт Flexbe
10 марта 2020
Откройте управление Flexbe сайта. Выберите место, где желаете разместить виджет и добавьте новый блок...
Добавление виджета на сайт Atilekt
9 марта 2020
Откройте управление Atilekt сайта. Перейдите в режим редактирования. Добавьте новый свободный блок...
Добавление виджета на сайт Webflow
8 марта 2020
Откройте управление Webflow сайта. Затем нажмите кнопку Add Elements. Выберите виджет Embed и перетяните его...
Добавление виджета на сайт Shopify
6 марта 2020
Откройте управление Shopify сайта. Нажмите на Online Store. Затем выберите Pages и нажмите Add page. Укажите название...
Добавление виджета на сайт uKit
5 марта 2020
Откройте управление uKit сайта. Перейдите в конструктор. Перетяните виджет Html-код на сайт. Кликните по...
Установка виджета на сайт Платформа LP
4 марта 2020
Перейдите в управление Платформа LP сайта. Выберите страницу и перейдите к ее редактированию. Кликните на HTML и...
Добавление виджета на сайт Squarespace
3 марта 2020
Откройте управление Squarespace сайта. Выберите страницу для виджета и нажмите Edit. Выберите блок, в котором...
Добавление виджета на сайт uCOZ
2 марта 2020
Откройте режим редактирования uCOZ сайта. Создайте новую страницу. Кликните на +, а затем нажмите...
Добавление виджета на сайт MODx
1 марта 2020
Откройте управление MODx сайта. Создайте новую страницу. Кликните на Ресурсы, а затем нажмите...
Добавление виджета на сайт OpenCart
28 февраля 2020
Откройте управление OpenCart сайта. Выберите Catalog. Затем нажмите Information и кликните на кнопку...
Установка виджета на страницу в Фейсбуке
27 февраля 2020
Настройте ресурс и виджет. Перейдите в настройки виджета на вкладку код и скопируйте код виджета...
Добавление виджета на сайт NetCat
26 февраля 2020
Перейдите на панель управления NetCat сайта. Выберите страницу, на которой желаете разместить виджет. Откройте...
Добавление виджета на сайт Tilda
23 февраля 2020
Откройте настройки Tilda сайта. Выберите место, где желаете разместить виджет. Добавьте новый блок...
Подсказки. Видеоурок.
8 февраля 2020
Название подсказки используется только внутри системы. Клиент ее не видит. Есть три типа подсказок: используйте тип...
Компоненты цены. Видеоурок.
6 февраля 2020
Название компонента цены клиент видит на форме бронирования и в корзине заказа. Компонент цены рассчитывается...
Поля. Видеоурок.
4 февраля 2020
Вы можете разместить на форме поля разных типов: флаг, число, текст, текстовая область, варианты, выпадающий список...
Тарифы. Видеоурок.
1 февраля 2020
При создании тарифа выберите его тип: разделяемый или эксклюзивный. Если ваш ресурс делится между разными...
Правила работы. Видеоурок.
28 января 2020
На вкладке время работы настройте периоды для вашего правила. Добавьте начало и окончание для первого периода. И затем...
Параметры ресурса. Видеоурок.
25 января 2020
Название ресурса - это его имя внутри системы. Удобное для вас. Вы его увидите, например, при работе с заказами. Общее число...
Описание настроек ресурса. Видеоурок.
21 января 2020
Ресурc - это то, что бронируют ваши посетители. Настройки ресурса - это таблица. Где строки - это составные элементы...
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