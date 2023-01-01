Правила работы. Видеоурок.

На вкладке Время работы настройте периоды для вашего правила. Добавьте начало и окончание для первого периода. И затем укажите частоту его повторения. Если нужно, укажите до какой даты повторять период. Для этого раскройте все параметры повторения. При необходимости, добавьте несколько периодов.

Если вы хотите использовать такие же периоды в других ресурсах, кликните Сделать текущий календарь доступным в всех ресурсах и укажите для него название. В другом ресурсе этот календарь можно выбрать в списке доступных календарей. Если у вас стандартный график, вы можете воспользоваться одним из готовых календарей сверху.

Для ресурсов типа Аренда время работы нужно разбить на интервалы - указать точки на полосе времени. Эти точки будут определять возможное начало и окончание бронирования. Для этого на вкладке Интервалы аренды выберите подходящий для вас календарь, или задайте свой.

Вы можете подсвечивать разными цветами правила работы на виджете. То каким цветом будет правило окрашено, задавайте с помощью параметра Цвет. Занятое время вы можете подсвечивать другим цветом. Этот цвет указывайте в параметре Цвет бронирований.

Если в период работы правила число единиц ресурса отличается, измените параметр Общее число участников. Тогда, например, ресурс в выходные смогут забронировать 10 участников, а в будни только 5.

Бывает так, что в какое-то время ваш ресурс полностью недоступен. Например, находится на обслуживании. В таких случаях используйте режим Недоступен у правила работы. При этом такое правило должно перекрывать другие правила работы, то есть находиться правее в таблице.

Если вы предлагаете в правиле работы такие условия, которые клиент получит только при бронировании заранее, выставьте параметр Начинается (от момента бронирования) через. Например, если указать за 3 дня, то правило всегда будет начинаться только через 3 дня от текущего момента.

И наоборот, если вы предлагаете условия, которые клиент получит при бронировании не позднее какого-то времени, выставьте параметр Заканчивается (от момента бронирования). Например, если указать 1 день, то правило будет работать только для бронирований день-в-день.