- При запуске с телефонов сервис выглядит, как мобильное приложение.
Исчезла лишняя строчка с заголовком приложения.
- Добавлен темный режим в тему «ВКонтакте». Он включается автоматически, если приложение VK в темном режиме.
- Клиенты при вводе телефона и e-mail смогут использовать встроенную карточку контактов VK mini apps.
Если они вводили контакты в другом сервисе, то им не придется вводить их снова.
- Сессия клиента теперь привязана к аккаунту ВКонтакте, а не к устройству.
То есть, если клиент начал бронирование на телефоне, то сможет завершить его в браузере.
Также в последующих заказах восстановятся контактные данные на любом устройстве.
- Администратор прямо из сервиса сможет сканировать QR-код заказа.
- Убрали функцию скидки за репост.
Она нарушает пункт 4.3 правил платформы.
Остальные функции остались без изменений.
Требуются ли какие-то действия?
Установите тему «ВКонтакте» для всех виджетов, которые могут открываться из вашего сообщества VK.
Инструкцию по установке приложения в сообщество, и как менять тему виджета смотрите по ссылке
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