Мы перевели приложение

на новую платформу VK mini apps

Что изменилось?

При запуске с телефонов сервис выглядит, как мобильное приложение. Исчезла лишняя строчка с заголовком приложения.

Добавлен темный режим в тему «ВКонтакте». Он включается автоматически, если приложение VK в темном режиме.

Клиенты при вводе телефона и e-mail смогут использовать встроенную карточку контактов VK mini apps. Если они вводили контакты в другом сервисе, то им не придется вводить их снова.

Сессия клиента теперь привязана к аккаунту ВКонтакте, а не к устройству. То есть, если клиент начал бронирование на телефоне, то сможет завершить его в браузере. Также в последующих заказах восстановятся контактные данные на любом устройстве.

Администратор прямо из сервиса сможет сканировать QR-код заказа.

Убрали функцию скидки за репост. Она нарушает пункт 4.3 правил платформы. Остальные функции остались без изменений.

Требуются ли какие-то действия?

Установите тему «ВКонтакте» для всех виджетов, которые могут открываться из вашего сообщества VK.