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Мы перевели приложение
на новую платформу VK mini apps

Что изменилось?

  • При запуске с телефонов сервис выглядит, как мобильное приложение. Исчезла лишняя строчка с заголовком приложения.
  • Добавлен темный режим в тему «ВКонтакте». Он включается автоматически, если приложение VK в темном режиме.
  • Клиенты при вводе телефона и e-mail смогут использовать встроенную карточку контактов VK mini apps. Если они вводили контакты в другом сервисе, то им не придется вводить их снова.
  • Сессия клиента теперь привязана к аккаунту ВКонтакте, а не к устройству. То есть, если клиент начал бронирование на телефоне, то сможет завершить его в браузере. Также в последующих заказах восстановятся контактные данные на любом устройстве.
  • Администратор прямо из сервиса сможет сканировать QR-код заказа.
  • Убрали функцию скидки за репост. Она нарушает пункт 4.3 правил платформы. Остальные функции остались без изменений.
Требуются ли какие-то действия?
Установите тему «ВКонтакте» для всех виджетов, которые могут открываться из вашего сообщества VK.
Инструкцию по установке приложения в сообщество, и как менять тему виджета смотрите по ссылке.
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