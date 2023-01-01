Как подключить бронирования ВКонтакте?

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Откройте сообщество, в которое желаете установить приложение.

Разверните меню Действия и выберите Управление сообществом.

Перейдите на вкладку Приложения. В списке приложений выберите Бронирование и нажмите Добавить.

На форме настроек выставьте следующие параметры:

1. Видимость — Все пользователи.

2. Сниппет — Записаться.

3. Сохраните изменения.

На вкладке Сообщения включите Сообщения сообщества. Сохраните.

После этого в сообществе появится меню. Чтобы запустить приложение, нажмите Забронировать. Нажмите на нее.

Если у вас уже есть аккаунт, перейдите на страницу входа и войдите в него. Если аккаунта нет, пройдите регистрацию.

Теперь ваш аккаунт привязан к сообществу. Настройте ресурсы и виджет для бронирования.

В настройках конфигурации выставьте флажки:

Разрешить отправлять сообщения от лица сообщества .

. Оповещать меня о новых заказах с помощью сообщений.

Выберите Виджет, который хотите показать пользователям при запуске приложения. Убедитесь, что виджет имеет тему ВКонтакте. Для этого откройте панель Дизайн в настройках виджета.

На этом подключение ВКонтакте завершено.

Если вы хотите убрать сервис из сообщества или привязать другой аккаунт Bukza, нажмите Отвязать сообщество.

Один аккаунт Bukza можно привязать только к одному сообществу. Если вы желаете разместить в сообществе виджет из второго аккаунта, то вы можете сделать это с помощью прямой ссылки виджета ВКонтакте.

Для этого перейдите в настройки Bukza и откройте нужный виджет. Перейдите на панель Дизайн, выберите тему ВКонтакте и сохраните.

Затем перейдите на панель Код виджета и скопируйте прямую ссылку ВКонтакте.

Теперь перейдите в сообщество и настройте меню.

Добавьте новую ссылку.

1. Загрузите обложку.

2. Введите название.

3. Укажите скопированную ранее ссылку на виджет.

4. Сохраните.

Результат получится такой:

Чтобы проверить виджет бронирования как клиент, вам нужно запустить приложение из другого аккаунта. Администратору всегда открывается административная панель.