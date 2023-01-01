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Как подключить бронирования ВКонтакте?

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Откройте сообщество, в которое желаете установить приложение.
Разверните меню Действия и выберите Управление сообществом.
Перейдите на вкладку Приложения. В списке приложений выберите Бронирование и нажмите Добавить.
На форме настроек выставьте следующие параметры:
1. Видимость — Все пользователи.
2. Сниппет — Записаться.
3. Сохраните изменения.
На вкладке Сообщения включите Сообщения сообщества. Сохраните.
После этого в сообществе появится меню. Чтобы запустить приложение, нажмите Забронировать. Нажмите на нее.
Если у вас уже есть аккаунт, перейдите на страницу входа и войдите в него. Если аккаунта нет, пройдите регистрацию.
Теперь ваш аккаунт привязан к сообществу. Настройте ресурсы и виджет для бронирования.
В настройках конфигурации выставьте флажки:
  • Разрешить отправлять сообщения от лица сообщества.
  • Оповещать меня о новых заказах с помощью сообщений.
Выберите Виджет, который хотите показать пользователям при запуске приложения. Убедитесь, что виджет имеет тему ВКонтакте. Для этого откройте панель Дизайн в настройках виджета.
На этом подключение ВКонтакте завершено.
Если вы хотите убрать сервис из сообщества или привязать другой аккаунт Bukza, нажмите Отвязать сообщество.
Один аккаунт Bukza можно привязать только к одному сообществу. Если вы желаете разместить в сообществе виджет из второго аккаунта, то вы можете сделать это с помощью прямой ссылки виджета ВКонтакте.
Для этого перейдите в настройки Bukza и откройте нужный виджет. Перейдите на панель Дизайн, выберите тему ВКонтакте и сохраните.
Затем перейдите на панель Код виджета и скопируйте прямую ссылку ВКонтакте.
Теперь перейдите в сообщество и настройте меню.
Добавьте новую ссылку.
1. Загрузите обложку.
2. Введите название.
3. Укажите скопированную ранее ссылку на виджет.
4. Сохраните.
Результат получится такой:
Чтобы проверить виджет бронирования как клиент, вам нужно запустить приложение из другого аккаунта. Администратору всегда открывается административная панель.
Чтобы настроить автоматическую отправку сообщений VK воспользуйтесь этой инструкцией.
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