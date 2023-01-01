Как автоматически отправлять сообщения ВКонтакте?

check_circle

Перейдите на панель управления и откройте Шаблоны и интеграции. Создайте шаблон сообщения. Введите название шаблона, например, «Подтверждение VK». Затем кликните по содержимому сообщения для редактирования.

Вставьте готовую структуру Подтверждение (Текст) или введите свой текст сообщения.

В шаблон вы можете добавить ссылку на файл изображения QR кода номера заказа. Для этого вставьте такой текст в шаблон:

https://public.bukza.com/api/qrf/[bukza_order_number]

Подробнее про использование структур и полей в шаблонах вы можете ознакомиться в ответе про шаблоны e-mail сообщений.

Нажмите Применить и сохраните шаблон. Вернитесь на панель управления и откройте Триггеры.

Создайте автоматический триггер. Он будет запускаться, Когда получен заказ от клиента.

Добавьте в триггер задачу. Затем добавьте в нее 2 действия: Изменить статус на «Подтверждено» и Отправить сообщение в VK «Подтверждение VK».

Получится такая конфигурация: