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Как автоматически отправлять сообщения ВКонтакте?

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Перейдите на панель управления и откройте Шаблоны и интеграции. Создайте шаблон сообщения. Введите название шаблона, например, «Подтверждение VK». Затем кликните по содержимому сообщения для редактирования.
Вставьте готовую структуру Подтверждение (Текст) или введите свой текст сообщения.
В шаблон вы можете добавить ссылку на файл изображения QR кода номера заказа. Для этого вставьте такой текст в шаблон:
https://public.bukza.com/api/qrf/[bukza_order_number]
Подробнее про использование структур и полей в шаблонах вы можете ознакомиться в ответе про шаблоны e-mail сообщений.
Нажмите Применить и сохраните шаблон. Вернитесь на панель управления и откройте Триггеры.
Создайте автоматический триггер. Он будет запускаться, Когда получен заказ от клиента.
Добавьте в триггер задачу. Затем добавьте в нее 2 действия: Изменить статус на «Подтверждено» и Отправить сообщение в VK «Подтверждение VK».
Получится такая конфигурация:
Таким же образом вы можете настроить отправку напоминаний о бронированиях, сообщений об отмене заказа и т.д. Подробнее про работу триггеров читайте здесь.
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