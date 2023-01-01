Могу ли я настроить свой дизайн и текст для сообщений?

check_circle

Да, можете. Перейдите на панель управления и откройте Шаблоны и интеграции. Вы увидите список шаблонов сообщений. Кликните по шаблону, который вы желаете изменить, либо создайте новый.

Откроется экран редактирования шаблона сообщения.

К отправленному e-mail сообщению вы можете прикрепить вложение в виде изображения QR кода. Для этого выставьте флаг Отправлять QR код номера заказа.

Для редактирования заголовка e-mail или содержимого сообщения кликните по соответствующему полю. Откроется форма редактирования.

Вы можете вставлять данные заказа в заголовок и содержимое сообщений. Для этого нажмите Вставить параметр и выберите требуемый параметр заказа. При этом в шаблон вставится параметр в квадратных скобках.

Также в содержимое письма вы можете вставить всю структуру заказа, например, блок со списком бронирований. Для этого нажмите Вставить структуру и выберите требуемый формат.

[bukza_reservations_start]...[bukza_reservations_end] — блок списка бронирований. Если в заказе несколько бронирований, то для каждого из них будет вставлен и заполнен шаблон этого блока.

[bukza_invoice_items_start]...[bukza_invoice_items_end] — аналогичный блок списка элементов счета внутри бронирования.

[bukza_invoice_items_name] — название элемента счета.

[bukza_invoice_items_quantity] — количество элемента счета.

[bukza_invoice_items_price] — цена элемента счета.

[bukza_invoice_items_total] — сумма элемента счета.

[bukza_invoice_items_deposit] — предоплата элемента счета.

[bukza_fields_start]...[bukza_fields_end] — блок списка полей внутри бронирования.

[bukza_fields_name] — название поля.

[bukza_fields_value] — значение поля. В структуре могут использоваться следующие блоки:

Если в заказе несколько бронирований, то вы можете отправлять отдельно по одному сообщения для каждого бронирования в заказе. В этом случае создавать блок списка бронирований не нужно. Добавляйте поля бронирования сразу в корень содержимого сообщения.

Письмо в формате HTML

Содержимое письма может быть в формате HTML. Вы можете очистить содержимое письма и вставить готовую структуру Данные заказа (HTML). В этой структуре желтым цветом подсвечены основные блоки письма для удобной навигации. Для создания такой подсветки используйте однострочный HTML комментарий в формате: <!--БЛОК 1-->

Нажмите Применить, и вы увидите предпросмотр результата на основе последнего созданного бронирования и заказа.

В HTML структуре заказа имеет смысл заменить адрес изображения логотипа компании в шапке письма и ссылку на ваш сайт. Для этого найдите желтый блок ЛОГОТИП и замените значения:

Также в самом низу письма вы можете изменить название компании и города либо заменить их на свой текст. Для этого найдите желтый блок ПОДВАЛ и замените значения:

После редактирования не забудьте сохранить шаблон.