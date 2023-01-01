Могу ли я настроить свой дизайн и текст для сообщений?

Да, можете.
Перейдите на панель управления и откройте Шаблоны и интеграции.
Вы увидите список шаблонов сообщений.
Кликните по шаблону, который вы желаете изменить, либо создайте новый.
Откроется экран редактирования шаблона сообщения.
К отправленному e-mail сообщению вы можете прикрепить вложение в виде изображения QR кода.
Для этого выставьте флаг Отправлять QR код номера заказа.
Для редактирования заголовка e-mail или содержимого сообщения кликните по соответствующему полю.
Откроется форма редактирования.
Вы можете вставлять данные заказа в заголовок и содержимое сообщений.
Для этого нажмите Вставить параметр и выберите требуемый параметр заказа.
При этом в шаблон вставится параметр в квадратных скобках.
Также в содержимое письма вы можете вставить всю структуру заказа, например, блок со списком бронирований.
Для этого нажмите Вставить структуру и выберите требуемый формат.
В структуре могут использоваться следующие блоки:
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[bukza_reservations_start]...[bukza_reservations_end] — блок списка бронирований.
Если в заказе несколько бронирований, то для каждого из них будет вставлен и заполнен шаблон этого блока.
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[bukza_invoice_items_start]...[bukza_invoice_items_end] — аналогичный блок списка элементов счета внутри бронирования.
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[bukza_invoice_items_name] — название элемента счета.
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[bukza_invoice_items_quantity] — количество элемента счета.
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[bukza_invoice_items_price] — цена элемента счета.
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[bukza_invoice_items_total] — сумма элемента счета.
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[bukza_invoice_items_deposit] — предоплата элемента счета.
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[bukza_fields_start]...[bukza_fields_end] — блок списка полей внутри бронирования.
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[bukza_fields_name] — название поля.
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[bukza_fields_value] — значение поля.
Если в заказе несколько бронирований, то вы можете отправлять отдельно по одному сообщения для каждого бронирования в заказе.
В этом случае создавать блок списка бронирований не нужно.
Добавляйте поля бронирования сразу в корень содержимого сообщения.
Содержимое письма может быть в формате HTML.
Вы можете очистить содержимое письма и вставить готовую структуру Данные заказа (HTML).
В этой структуре желтым цветом подсвечены основные блоки письма для удобной навигации.
Для создания такой подсветки используйте однострочный HTML комментарий в формате: <!--БЛОК 1-->
Нажмите Применить, и вы увидите предпросмотр результата на основе последнего созданного бронирования и заказа.
В HTML структуре заказа имеет смысл заменить адрес изображения логотипа компании в шапке письма и ссылку на ваш сайт.
Для этого найдите желтый блок ЛОГОТИП и замените значения:
Также в самом низу письма вы можете изменить название компании и города либо заменить их на свой текст.
Для этого найдите желтый блок ПОДВАЛ и замените значения:
После редактирования не забудьте сохранить шаблон.