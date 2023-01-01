Как автоматизировать обработку заказа с помощью триггеров?

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Триггер умеет запускать задачи. Он может срабатывать автоматически или при нажатии на кнопку. Для кнопки триггера вы можете задать текст и цвет.

Такую кнопку вы можете отобразить на форме заказа управляющего. Для этого выставьте соответствующий флаг в настройках триггера. Кнопка появится на вкладке Триггеры.

Также вы можете добавить кнопку для запуска триггера в таблицу отдельной колонкой

Если вам доступна настройка сотрудников, вы также можете показывать каждому сотруднику свои триггеры.

Если вы желаете, чтобы триггер срабатывал автоматически, выберите, когда он должен запускаться.

Задачи

Триггер может выполнять одну или несколько задач. Задачи выполняются по порядку. Перед выполнением каждой задачи проверяются ее условия. И если хотя бы одно из условий не выполняется, задача пропускается.

Каждая задача включает в себя одно или несколько выполняемых действий: изменить статус, отправить письмо и т.д.

Условия

Название ресурса содержит «Комната».

Язык виджета равен «en».

Сумма заказа больше 10000.

Заказ создан после 01.01.2023.

Выбран флаг «Доставка».

Начало бронирования в 10 утра.

Телефон клиента соответствует одному из списка. Вы можете определить условия при которых будет выполняться задача. В условиях вы можете использовать данные из заказа и различные операторы. Например, вы можете проверить такие условия:

Несколько бронирований в заказе

Вы можете самостоятельно определить, как выполнять задачу, если в заказе несколько бронирований.

Важно понимать, что этот параметр учитывается, даже если вы запускаете триггер для конкретного бронирования из таблицы. То есть, если выбран пункт Выполнить для первого, но вы запустили триггер для второго или третьего бронирования заказа, то задача выполнена не будет.