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Могу ли я настроить свои колонки, сортировку и фильтрацию в таблице и сохранить?

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Да. Все это возможно.
Для настройки колонок перейдите в параметры таблицы. Для этого нажмите на иконку шестеренки.
На форме настроек просто кликайте на колонки, которые хотите добавить.
Итоговую сумму баланса, депозита и т.п. вы увидите в таблице, если добавите в нее эти колонки.
Если нужно узнать суммы тарифов или полей, создайте таблицу без колонок заказа. Поместите в нее только нужные колонки бронирования.
Чтобы открыть параметры фильтрации, нажмите на иконку фильтра.
На этой форме вы можете указать, какие показывать ресурсы, в каких статусах заказ, и посетил ли вас клиент.
А чтобы отсортировать данные, просто кликните по названию колонки. Повторный клик сортирует в обратную сторону.
Также вы можете отфильтровать таблицу по датам начала, окончания и создания бронирований.
Все эти параметры сохраняются в таблице. Вы можете создать любое количество таких таблиц для разных ситуаций.
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