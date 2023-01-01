Могу ли я настроить свои колонки, сортировку и фильтрацию в таблице и сохранить?

check_circle

Да. Все это возможно.

Для настройки колонок перейдите в параметры таблицы. Для этого нажмите на иконку шестеренки.

На форме настроек просто кликайте на колонки, которые хотите добавить.

Итоговую сумму баланса, депозита и т.п. вы увидите в таблице, если добавите в нее эти колонки.

Если нужно узнать суммы тарифов или полей, создайте таблицу без колонок заказа. Поместите в нее только нужные колонки бронирования.

Чтобы открыть параметры фильтрации, нажмите на иконку фильтра.

На этой форме вы можете указать, какие показывать ресурсы, в каких статусах заказ, и посетил ли вас клиент.

А чтобы отсортировать данные, просто кликните по названию колонки. Повторный клик сортирует в обратную сторону.

Также вы можете отфильтровать таблицу по датам начала, окончания и создания бронирований.

Все эти параметры сохраняются в таблице. Вы можете создать любое количество таких таблиц для разных ситуаций.