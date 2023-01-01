Могу ли я настроить свои колонки, сортировку и фильтрацию в таблице и сохранить?

Да.
Все это возможно.
Для настройки колонок перейдите в параметры таблицы.
Для этого нажмите на иконку шестеренки.
На форме настроек просто кликайте на колонки, которые хотите добавить.
Итоговую сумму баланса, депозита и т.п. вы увидите в таблице, если добавите в нее эти колонки.
Если нужно узнать суммы тарифов или полей, создайте таблицу без колонок заказа.
Поместите в нее только нужные колонки бронирования.
Чтобы открыть параметры фильтрации, нажмите на иконку фильтра.
На этой форме вы можете указать, какие показывать ресурсы, в каких статусах заказ, и посетил ли вас клиент.
А чтобы отсортировать данные, просто кликните по названию колонки.
Повторный клик сортирует в обратную сторону.
Также вы можете отфильтровать таблицу по датам начала, окончания и создания бронирований.
Все эти параметры сохраняются в таблице.
Вы можете создать любое количество таких таблиц для разных ситуаций.