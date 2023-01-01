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Чем заказы отличаются от бронирований?

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Заказ может содержать несколько бронирований.
Бронирование - это время самого посещения и его детали. Например, сколько мест забронировано, по какому тарифу и т.д. Бронирование имеет уникальный код формата A1B2C3.
Заказ - это информация о том, кто и когда забронировал. К заказу относятся контактные данные, платежи, статусы подтверждения и т.д. Заказ имеет номер из девяти случайных цифр.
Если проводить аналогию бронирований с обычным интернет магазином, то заказ - это корзина, а бронирование - это товар.
Вы можете создавать таблицы заказов, бронирований и объединенные таблицы. В последних под каждой строкой заказа вы увидите строки его бронирований.
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