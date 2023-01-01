Обновленная форма работы с заказом

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Новая версия — для удобства вашей работы.

Привет! Всю осень мы трудились над новой версией Букзы. И сегодня мы ее опубликовали. Основная цель этого релиза — упростить вашу работу с заказами.

Мы обновили интерфейс управления заказом. Расположение блоков изменилось, но все функции сохранились. Интерфейс стал удобнее для работы на большом экране. Например, заказ теперь выезжает справа поверх таблицы. А бронирования и календарь выезжают поверх заказа. Из таблицы можно сразу перейти в календарь и изменить время бронирования.

На форме заказа теперь сразу выводятся поля. Если поля после заказа изменились или были удалены, мы все равно выведем их и подсветим.

В счет теперь можно добавлять товары. Все просто. Вы загружаете список товаров с ценами и штрих кодами. И добавляете их в бронирования из готового списка. Добавлять можно быстрее — сканируйте штрих код товара через мобильное приложение.

На форме выбора ресурса для создания бронирования появился поиск. Актуально, если ресурсов много.

В заказе управляющий сможет отсканировать штрих код дисконтной или подарочной карты, чтобы добавить скидку.

Теперь вы сможете в один клик перейти к звонку клиенту, в WhatsApp, к написанию смс или e-mail.

В таблицах теперь можно показывать заказы без бронирований. Особенно важно, когда удалили бронирования, чтобы не потерять данные заказа.

Доработали подарочные карты. Теперь можно указать интервал возможных бронирований при использовании кода карты. Полезно, если используете их как абонементы. Позже мы подробно расскажем про нововведения, а сейчас просто перечислим некоторые из них:

Теперь виджет сам умеет открываться в модальном окне или в панели справа. Теперь вам не нужен свой программист для таких сценариев.

Вы сможете выбрать любой цвет для окрашенных элементов виджета. Это работает на светлой и темной теме. Попробуйте, вам понравится.

Число оставшихся мест можно теперь написать текстом. Множественное число будет учитываться. Например, вместо «21/100» будет «21 свободная комната».

Теперь вы можете добавить на виджет описание тарифов. Как для полей.

В VK мы теперь показываем иконку корзины, если уже создано бронирование. Также мы обновили сам виджет бронирования:

А еще мы улучшили код, перешли на новые технические решения. Если мобильное приложение стало работать нестабильно, то обновите его из маркета до версии 4.2. Если обновления для приложения пока не видно, то оно появится в ближайшее время.

Спасибо!

Ваша команда Bukza.