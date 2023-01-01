Выполняйте свой JS

внутри виджета

Как было раньше?

Раньше вы могли использовать наш JS API только на странице вашего сайта, на которой установлен виджет. А это, например, мешало использованию Яндекс.Метрики или Google Аналитики при запуске виджета из соцсетей.

Как теперь?

Мы решили эту проблему добавив внутри нашего виджета еще один вложенный iframe с вашим HTML и JS кодом. При наступлении различных событий виджета он отправляет их в этот вложенный фрейм. Таким образом вы можете отреагировать, например, на завершение заказа переходом на свою страницу. Или подключить Яндекс.Метрику и отправлять события о достижении целей. И теперь это будет работать без внешнего сайта - при запуске виджета по прямой ссылке или ВКонтакте.

Подробная информация