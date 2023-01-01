Могу ли я выполнять свой js код при событиях виджета?

Да, вы можете реагировать на различные события виджета с помощью js.
Для этого на панели Код виджета в настройках виджета кликните + Обработка событий.
При этом к коду виджета добавится код обработки.
Добавленный код выводит в консоль текст при возникновении различных событий виджета.
Просто замените обработчики событий на свои.
Доступны следующие события:
- INITIALIZED происходит при запуске виджета.
- RESOURCE_GROUP_OPENED происходит при открытии группы в каталоге. В него передаются параметры name и resourceGroupId.
- RESERVATION_STARTED происходит при открытии ресурса для бронирования. В него передаются параметры name и resourceId.
- RESERVATION_SAVED происходит при переходе с экрана бронирования на экран заказа. В него передаются параметры name и resourceId.
- INDIRECT_ORDER_STARTED происходит при появлении формы оплаты и ожидании платежа.
- ORDER_COMPLETED происходит при успешном завершении заказа. В него передаются параметры orderNumber, total и deposit.
У вас может не быть возможности добавить код виджета с обработчиком на свою страницу.
Это происходит, когда виджет установлен в соцсетях или вы даете клиентам прямую ссылку на виджет.
В таких случаях вы можете запускать свой код прямо внутри виджета из вложенного фрейма.
Для этого выставьте флаг Использовать внутренний фрейм для обработки событий:
Далее у вас есть два пути: разместить код обработки на своем сайте и указать адрес этой страницы или вставить код страницы прямо в виджет.
Первый вариант предпочтительней, так как ваш код будет запускаться с вашего домена и будет иметь доступ к данным пользователя в браузере.
Другими словами вы сможете идентифицировать пользователя.
Это может быть полезно для систем аналитики.
Второй вариант подойдет, если у вас нет сайта. При этом варианте мы передаем все параметры URL со страницы виджета во внутренний фрейм.
Это нужно для того, чтобы, к примеру, обрабатывать UTM метки из прямой ссылки виджета.
Используйте следующий ниже код во внутреннем фрейме.
Он также просто выводит в консоль текст при возникновении события виджета.
<html>
<script>
window.addEventListener('message', function (e) {
if (e && e.origin&& e.origin.indexOf('bukza.com') !== -1)
var message = JSON.parse(e.data);
switch (message.event) {
case 'INITIALIZED':
console.log('widget opened');
break;
case 'RESOURCE_GROUP_OPENED':
console.log('entered to group ' + message.data.name);
break;
case 'RESERVATION_STARTED':
console.log('started for ' + message.data.name);
break;
case 'RESERVATION_SAVED':
console.log('saved for ' + message.data.name);
break;
case 'INDIRECT_ORDER_STARTED':
console.log('waiting for payment');
break;
case 'ORDER_COMPLETED':
console.log('order completed #' + message.data.orderNumber);
break;
}
}, false);
</script>
</html>