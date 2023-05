Могу ли я выполнять свой js код при событиях виджета?

Да, вы можете реагировать на различные события виджета с помощью js. Для этого на панели Код виджета в настройках виджета кликните + Обработка событий. При этом к коду виджета добавится код обработки.

Добавленный код выводит в консоль текст при возникновении различных событий виджета.

Просто замените обработчики событий на свои.

У вас может не быть возможности добавить код виджета с обработчиком на свою страницу. Это происходит, когда виджет установлен в соцсетях или вы даете клиентам прямую ссылку на виджет. В таких случаях вы можете запускать свой код прямо внутри виджета из вложенного фрейма.

Для этого выставьте флаг Использовать внутренний фрейм для обработки событий:

Далее у вас есть два пути: разместить код обработки на своем сайте и указать адрес этой страницы или вставить код страницы прямо в виджет.

Первый вариант предпочтительней, так как ваш код будет запускаться с вашего домена и будет иметь доступ к данным пользователя в браузере. Другими словами вы сможете идентифицировать пользователя. Это может быть полезно для систем аналитики.

Второй вариант подойдет, если у вас нет сайта. При этом варианте мы передаем все параметры URL со страницы виджета во внутренний фрейм. Это нужно для того, чтобы, к примеру, обрабатывать UTM метки из прямой ссылки виджета.

Используйте следующий ниже код во внутреннем фрейме. Он также просто выводит в консоль текст при возникновении события виджета.

<html>

<script>

window.addEventListener('message', function (e) {

if (e && e.origin&& e.origin.indexOf('bukza.com') !== -1)

var message = JSON.parse(e.data);

switch (message.event) {

case 'INITIALIZED':

console.log('widget opened');

break;

case 'RESOURCE_GROUP_OPENED':

console.log('entered to group ' + message.data.name);

break;

case 'RESERVATION_STARTED':

console.log('started for ' + message.data.name);

break;

case 'RESERVATION_SAVED':

console.log('saved for ' + message.data.name);

break;

case 'INDIRECT_ORDER_STARTED':

console.log('waiting for payment');

break;

case 'ORDER_COMPLETED':

console.log('order completed #' + message.data.orderNumber);

break;

}

}, false);

</script>

</html>