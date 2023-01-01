Могу ли я выполнять свой js код при событиях виджета?

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Да, вы можете реагировать на различные события виджета с помощью js. Для этого на панели Код виджета в настройках виджета кликните + Обработка событий. При этом к коду виджета добавится код обработки.

Добавленный код выводит в консоль текст при возникновении различных событий виджета.

Просто замените обработчики событий на свои.

INITIALIZED происходит при запуске виджета.

происходит при запуске виджета. RESOURCE_GROUP_OPENED происходит при открытии группы в каталоге. В него передаются параметры name и resourceGroupId .

происходит при открытии группы в каталоге. В него передаются параметры и . RESERVATION_STARTED происходит при открытии ресурса для бронирования. В него передаются параметры name и resourceId .

происходит при открытии ресурса для бронирования. В него передаются параметры и . RESERVATION_SAVED происходит при переходе с экрана бронирования на экран заказа. В него передаются параметры name и resourceId .

происходит при переходе с экрана бронирования на экран заказа. В него передаются параметры и . INDIRECT_ORDER_STARTED происходит при появлении формы оплаты и ожидании платежа.

происходит при появлении формы оплаты и ожидании платежа. ORDER_COMPLETED происходит при успешном завершении заказа. В него передаются параметры orderNumber, total и deposit. Доступны следующие события:

Вставка кода внутри виджета

У вас может не быть возможности добавить код виджета с обработчиком на свою страницу. Это происходит, когда виджет установлен в соцсетях или вы даете клиентам прямую ссылку на виджет. В таких случаях вы можете запускать свой код прямо внутри виджета из вложенного фрейма.

Для этого выставьте флаг Использовать внутренний фрейм для обработки событий:

Далее у вас есть два пути: разместить код обработки на своем сайте и указать адрес этой страницы или вставить код страницы прямо в виджет.

Первый вариант предпочтительней, так как ваш код будет запускаться с вашего домена и будет иметь доступ к данным пользователя в браузере. Другими словами вы сможете идентифицировать пользователя. Это может быть полезно для систем аналитики.

Второй вариант подойдет, если у вас нет сайта. При этом варианте мы передаем все параметры URL со страницы виджета во внутренний фрейм. Это нужно для того, чтобы, к примеру, обрабатывать UTM метки из прямой ссылки виджета.

Код для внутреннего фрейма

Используйте следующий ниже код во внутреннем фрейме. Он также просто выводит в консоль текст при возникновении события виджета.