Новая форма заказа

Обновленный дизайн в стиле самого виджета.
Все виды отображения календарей.
Как на виджете.
Открытие календаря при клике по дате из таблицы и из заказа.
Теперь вы сможете быстро изменить дату бронирования.
Форма заказа появляется над таблицей.
А при возвращении вы остаетесь на той же строке таблицы.
А бронирование появляется поверх заказа. При этом вы видите на экране одновременно детали заказа и форму бронирования.
Теперь неиспользуемые поля контактов скрываются с формы заказа.
Но вы все равно можете их раскрыть, если требуется их заполнить.
В мобильной версии при открытии заказа мы отображаем только сумму бронирования для компактности.
Если требуется развернуть весь итоговый счет, то кликните на кнопку Итог.
Если требуется посмотреть параметры бронирования и поля, кликните на Расчет.
Заблокировать время или создать заказ сверх лимита стало проще.