Новая форма заказа

Что изменилось в форме заказа?

Обновленный дизайн в стиле самого виджета.

Все виды отображения календарей. Как на виджете.

Открытие календаря при клике по дате из таблицы и из заказа. Теперь вы сможете быстро изменить дату бронирования.

Форма заказа появляется над таблицей. А при возвращении вы остаетесь на той же строке таблицы. А бронирование появляется поверх заказа. При этом вы видите на экране одновременно детали заказа и форму бронирования.

Теперь неиспользуемые поля контактов скрываются с формы заказа. Но вы все равно можете их раскрыть, если требуется их заполнить.

В мобильной версии при открытии заказа мы отображаем только сумму бронирования для компактности. Если требуется развернуть весь итоговый счет, то кликните на кнопку Итог. Если требуется посмотреть параметры бронирования и поля, кликните на Расчет.

Заблокировать время или создать заказ сверх лимита стало проще.