Добавление виджета на сайт Tilda

Настройте ресурс и виджет.
Перейдите в настройки виджета на панель Код виджета и скопируйте код виджета.
1. Откройте настройки Tilda сайта.
Выберите место, где желаете разместить виджет.
Добавьте новый блок. Для этого кликните на +.
2. Выберите Другое, а затем HTML-код.
3. Нажмите на кнопку Контент.
4. Вставьте скопированный ранее код виджета и сохраните.
5. Опубликуйте страницу, чтобы посмотреть виджет бронирования.
1. Проделайте все шаги из предыдущего блока.
2. Перейдите на панель Код виджета в настройках виджета Bukza.
Выберите требуемое значение поля Как показывать виджет?
Ниже скопируйте ссылку кнопки. Сохраните настройки.
3. Теперь перейдите в Контент блока, в котором расположена кнопка для бронирования.
4. Вставьте скопированную ссылку в поле Ссылка для кнопки.
Сохраните изменения и опубликуйте страницу.