Добавление виджета на сайт Tilda

Настройте ресурс и виджет. Перейдите в настройки виджета на панель Код виджета и скопируйте код виджета.

Виджет как часть страницы

1. Откройте настройки Tilda сайта. Выберите место, где желаете разместить виджет. Добавьте новый блок. Для этого кликните на +.

2. Выберите Другое, а затем HTML-код.

3. Нажмите на кнопку Контент.

4. Вставьте скопированный ранее код виджета и сохраните.

5. Опубликуйте страницу, чтобы посмотреть виджет бронирования.

Виджет в попапе или на панели справа

1. Проделайте все шаги из предыдущего блока.

2. Перейдите на панель Код виджета в настройках виджета Bukza. Выберите требуемое значение поля Как показывать виджет? Ниже скопируйте ссылку кнопки. Сохраните настройки.

3. Теперь перейдите в Контент блока, в котором расположена кнопка для бронирования.

4. Вставьте скопированную ссылку в поле Ссылка для кнопки. Сохраните изменения и опубликуйте страницу.