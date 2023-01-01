Сотрудники

с гибкой настройкой прав

Что нового?

Теперь вы можете настроить для каждого своего сотрудника отдельный аккаунт. Данная функция доступна на тарифе Бизнес.

Права доступа сотрудника

Возможность редактировать настройки аккаунта, ресурсов, виджетов, продвижения и интеграций.

Возможность видеть определенные таблицы и заказы, а также выполнять только определенные быстрые действия.

Возможность создавать, редактировать заказы.

Вы сможете видеть заказы данного сотрудника и назначать заказы на другого сотрудника. Для каждого сотрудника вы можете настроить доступные ему действия и объекты:

Подробная информация