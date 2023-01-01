Теперь вы можете настроить для каждого своего сотрудника отдельный аккаунт.
Данная функция доступна на тарифе Бизнес.
Для каждого сотрудника вы можете настроить доступные ему действия и объекты:
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Возможность редактировать настройки аккаунта, ресурсов, виджетов, продвижения и интеграций.
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Возможность видеть определенные таблицы и заказы, а также выполнять только определенные быстрые действия.
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Возможность создавать, редактировать заказы.
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Вы сможете видеть заказы данного сотрудника и назначать заказы на другого сотрудника.