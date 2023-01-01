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Могу ли я добавить отдельную таблицу для сотрудника?

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Да. Для начала создайте таблицу с нужными колонками и фильтрами. Как это сделать смотрите здесь.
Если вы еще не создали в сервисе сотрудника, то добавьте его. Инструкцию по созданию сотрудника смотрите здесь. Если сотрудник уже добавлен, то откройте его настройки. Выставьте флаг Может смотреть свои таблицы. Среди списка таблиц выберите созданную таблицу.
Там же укажите какие действия с заказами может совершать сотрудник.
В таблицу вы можете добавить кнопку запуска триггера для сотрудника. Подробнее об этом здесь.
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