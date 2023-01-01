Могу ли я добавить отдельную таблицу для сотрудника?

Да.
Для начала создайте таблицу с нужными колонками и фильтрами.
Как это сделать смотрите здесь
.
Если вы еще не создали в сервисе сотрудника, то добавьте его.
Инструкцию по созданию сотрудника смотрите здесь
.
Если сотрудник уже добавлен, то откройте его настройки.
Выставьте флаг Может смотреть свои таблицы
.
Среди списка таблиц выберите созданную таблицу.
Там же укажите какие действия с заказами может совершать сотрудник.
В таблицу вы можете добавить кнопку запуска триггера
для сотрудника.
Подробнее об этом здесь
.