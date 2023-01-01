Как мне увидеть все заказы сотрудника?

check_circle

Сотрудник нажимает на кнопку триггера , чтобы завершить создание заказа. Триггер при этом может отметить в заказе, что именно этот сотрудник создал заказ.

Чтобы этого достичь, создайте отдельный такой триггер для каждого сотрудника. В задачи таких триггеров следует добавить действие — Назначить ответственного.

Теперь перейдите к настройке сотрудников.

Откройте параметры сотрудника, для которого добавили триггер.

Выставьте флаги в каких заказах сотрудник Может запускать свои триггеры. Среди списка триггеров выберите созданный триггер.

Теперь этот сотрудник при создании или подтверждении заказа клиента будет автоматически назначен ответственным за этот заказ.

После этого в настройках таблицы вы можете отфильтровать заказы по именам сотрудников. Таким образом вы увидите все заказы нужного сотрудника.

Также имена ответственных сотрудников вы увидите в корзине заказа.