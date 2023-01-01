Можно ли ограничить права сотрудников?

Да.
На тарифе Бизнес вы можете добавить сотрудников и предоставить им права.
Чтобы добавить сотрудника, нажмите Cотрудники на панели управления.
Затем нажмите Добавить сотрудника.
В открывшемся окне укажите имя сотрудника и e-mail.
Далее укажите какие права вы хотите предоставить вашему сотруднику и нажмите Сохранить.
После этого на указанный e-mail придет письмо.
В нем будет ссылка для сброса пароля.
Перейдите по ссылке и укажите пароли.
Сервис готов для работы сотрудника.
Чтобы поменять пароль сотруднику, зайдите в его настройки и кликните Выслать ссылку для смены пароля.
Если сотрудник больше не работает, то вы можете заблокировать его и добавить нового.
Тогда заказы, в которых он назначен ответственным, будут по-прежнему привязаны к нему.
Если эта информация не нужна, то просто удалите сотрудника.