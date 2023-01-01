Можно ли ограничить права сотрудников?

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Да. На тарифе Бизнес вы можете добавить сотрудников и предоставить им права.

Чтобы добавить сотрудника, нажмите Cотрудники на панели управления.

Затем нажмите Добавить сотрудника.

В открывшемся окне укажите имя сотрудника и e-mail.

Далее укажите какие права вы хотите предоставить вашему сотруднику и нажмите Сохранить.

После этого на указанный e-mail придет письмо. В нем будет ссылка для сброса пароля. Перейдите по ссылке и укажите пароли.

Сервис готов для работы сотрудника.

Чтобы поменять пароль сотруднику, зайдите в его настройки и кликните Выслать ссылку для смены пароля.

Если сотрудник больше не работает, то вы можете заблокировать его и добавить нового.

Тогда заказы, в которых он назначен ответственным, будут по-прежнему привязаны к нему.

Если эта информация не нужна, то просто удалите сотрудника.