Сколько администраторов могут работать одновременно?

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На тарифе Бизнес - несколько, на других тарифах - один.

Когда администратор заносит заказ, система создает для него новый заказ в статусе «Корзина». Администратор заполняет данные и меняет статус заказа. Заказ создан. Теперь можно создавать новый заказ, который изначально также получит статус «Корзина».

Если вы выбрали для себя Бесплатный или Профессиональный тариф, тогда у вас есть только один администратор. И «Корзина» в системе у администратора одна. Одновременно с разных устройств создать два разных заказа не выйдет. Поэтому не рекомендуется одновременно использовать систему нескольким администраторам на данных тарифах.

На тарифе Бизнес вы сможете создать несколько сотрудников. Каждый сотрудник будет работать со своей корзиной заказов. Вы сможете гибко настроить права и таблицы для каждого сотрудника. Также вы сможете оповещать сотрудников о присвоенных им заказах.