Компоненты цены. Видеоурок.

Название компонента цены клиент видит на форме бронирования и в корзине заказа.

Компонент цены рассчитывается по формуле. Это обычная формула математики. Она может содержать скобки, знаки, вспомогательные функции. Подробнее об этом читайте здесь

Число забронированных интервалов

Значения тарифов

Значения полей Придумайте названия для параметров и используйте их в формуле в квадратных скобках. Более того в формулу вы можете включать параметры бронирования:Придумайте названия для параметров и используйте их в формуле в квадратных скобках.

Если компонент цены влияет на размер предоплаты, введите размер Депозита.

Применить, даже если работает не во всех интервалах аренды. Если вам важно, чтобы компонент был включен именно в момент начала или окончания бронирования, выставьте соответствующие флаги ниже: Только если включен в первом интервале

Только если включен в последнем интервале Вы можете выключить компонент цены на определенных интервалах. Тогда может произойти так, что клиент забронирует время на пересечении интервалов. Получится, что в одном интервале компонент включен, а в другом выключен. Если вы хотите, чтобы компонент в таком случае все равно применялся, выставьте флаг. Если вам важно, чтобы компонент был включен именно в момент начала или окончания бронирования, выставьте соответствующие флаги ниже:

Если компонент должен влиять на стоимость определенных тарифов или полей, выберите их на вкладке Применимость. Тогда скидка (или надбавка) будет равномерно распределена между ними.

Вы можете ограничить условия, при которых будет применяться компонент цены. Используйте для этого вкладку Ограничения. Укажите здесь такие условия, как требуемая длительность бронирования, тарифы, значения полей. Только при соблюдении всех указанных условий компонент цены будет применен к бронированию.

Если у вас несколько компонентов цены и вы не хотите, чтобы они суммировались. Тогда на вкладке Ограничения выберите более приоритетные компоненты цены.