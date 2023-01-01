Как писать формулы для цены?

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При создании скидок и надбавок вы указываете формулу расчета цены. Система вычисляет ее в момент совершения заказа. Для скидок значение должно быть отрицательным. Формула может считаться в процентах от стоимости или в валюте. Она может содержать параметры и функции.

Параметры

В формуле вы можете использовать параметры бронирования. Параметры нужно облачать в квадратные скобки. Например: 100 * [PARAMETER].

Чтобы добавить параметры, нажмите Вставить параметр.

Далее выберите какой параметр хотите вставить в формулу.

Название присвоится автоматически, однако вы можете его изменить. Параметр сразу вставится в формулу.

Параметры формулы — это число штук, а не цена. Например, число забронированных билетов по детскому тарифу.

Для тарифов за весь ресурс параметр будет равен 1, если тариф использован в заказе. Иначе параметр будет равен 0.

Числовые поля формы так и передаются в формулу — в виде числа. Параметр флага примет значение 1, если он выбран на форме. Иначе — 0.

Также вы можете использовать параметр [STEPS]. Он равен общему числу забронированных шагов. Например, часов для почасовой аренды. Более того вы можете задать такой параметр отдельно для каждого правила работы. Эти параметры доступны, если тип ресурса — аренда.

Функции

Помимо обычных арифметических операций вы можете использовать функции. Чтобы добавить функцию нажмите Вставить функцию.

Далее выберите из списка нужную.

Выбранная функция сразу вставится в формулу.