Подсказки. Видеоурок.

Название подсказки используется только внутри системы. Клиент ее не видит.

Используйте тип Информация , чтобы добавить пояснения на форму бронирования.

, чтобы добавить пояснения на форму бронирования. Если требуется более ярко выделить подсказку, используйте тип Предупреждение . Такую подсказку клиент увидит также в корзине заказа.

. Такую подсказку клиент увидит также в корзине заказа. Последний тип - Ошибка. Если эта подсказка показана, то завершить заказ не получится. Есть три типа подсказок:

Применить, даже если работает не во всех интервалах аренды. Если вам важно, чтобы подсказка была включена именно в момент начала или окончания бронирования, выставьте соответствующие флаги ниже: Только если включен в первом интервале

Только если включен в последнем интервале Вы можете отключить подсказку на определенных интервалах. Тогда может произойти так, что клиент забронирует время на пересечении интервалов. Получится, что в одном интервале подсказка включена, а в другом выключена. Если вы хотите, чтобы подсказка в таком случае все равно показывалась, выставьте флаг. Если вам важно, чтобы подсказка была включена именно в момент начала или окончания бронирования, выставьте соответствующие флаги ниже:

Вы можете ограничить условия, при которых будет показана подсказка. Используйте для этого вкладку Ограничения. Укажите здесь такие условия, как требуемая длительность бронирования, тарифы, значения полей. Только при соблюдении всех указанных условий клиент увидит подсказку.