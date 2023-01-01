Тарифы. Видеоурок.

При создании тарифа выберите его тип: Разделяемый или Эксклюзивный. Если ваш ресурс делится между разными участниками, то выберите Разделяемый тариф и укажите число этих участников. Если вы хотите предложить одному клиенту забронировать весь ресурс целиком, то используйте Эксклюзивный тариф. А если ресурс в принципе только в одном экземпляре, также используйте Эксклюзивный тариф. Если при бронировании разделяемого тарифа нельзя выбрать больше одного участника, то выберите опцию Только один. Тогда клиент будет ставить флажок при выборе тарифа.

Для тарифа укажите цену. Цена разделяемого тарифа будет умножаться на выбранное число участников и на количество забронированных интервалов. Если у вас цена не зависит от длительности бронирования, снимите флаг Цена за каждый интервал аренды.

Также вы можете переопределить депозит для тарифа. Депозит - это размер предоплаты. Если его не переопределять, то будет использоваться значение из настроек платежей.