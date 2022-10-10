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Большое обновление. Триггеры.
10 октября 2022
В новой версии мы заменили Быстрые действия на Триггеры...
Передача параметров в виджет
2 августа 2022
Теперь вы можете передавать свои параметры в виджет: 5 строковых и 5 числовых...
UTM метки
1 августа 2022
Теперь Bukza умеет обрабатывать переданные ей UTM метки...
Новые шаблоны веб-запросов
14 июля 2022
В новой версии мы изменили формат шаблона для URL и тела веб-запросов...
Смена реквизитов счета и ИП
13 июля 2022
С 15 июля мы обновим реквизиты счета и ИП...
Локализация стала лучше
24 мая 2022
Мы добавили несколько новых языков виджета. Теперь мы поддерживаем 27 языков...
Проверка доступности при смене статуса
14 февраля 2022
Управляющий может подтверждать заказ кнопкой быстрого действия. При этом происходит...
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