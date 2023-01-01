Bukza Bukza

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Новые языки

Мы добавили несколько новых языков виджета. Теперь мы поддерживаем 27 языков:
  • Русский
  • Английский
  • Немецкий
  • Финский
  • Нидерландский
  • Китайский
  • Испанский
  • Португальский
  • Итальянский
  • Французский
  • Японский
  • Корейский
  • Бенгальский
  • Чешский
  • Датский
  • Греческий
  • Хинди
  • Венгерский
  • Индонезийский
  • Норвежский
  • Польский
  • Румынский
  • Словацкий
  • Шведский
  • Тамильский
  • Тайский
  • Турецкий

Форматы дат и времени

Теперь есть возможность выбрать требуемый формат даты и времени, а также первый день недели. Эти настройки определяют формат вывода времени на интерфейсе управляющего, в письмах и оповещениях.

Формат вывода валюты

Появилась возможность переопределить формат вывода валюты на виджете. Это можно сделать, добавив перевод с определенным ключом.
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