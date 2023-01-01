Мы добавили несколько новых языков виджета. Теперь мы поддерживаем 27 языков:
- Русский
- Английский
- Немецкий
- Финский
- Нидерландский
- Китайский
- Испанский
- Португальский
- Итальянский
- Французский
- Японский
- Корейский
- Бенгальский
- Чешский
- Датский
- Греческий
- Хинди
- Венгерский
- Индонезийский
- Норвежский
- Польский
- Румынский
- Словацкий
- Шведский
- Тамильский
- Тайский
- Турецкий
Теперь есть возможность выбрать требуемый формат даты и времени, а также первый день недели.
Эти настройки определяют формат вывода времени на интерфейсе управляющего, в письмах и оповещениях.
Появилась возможность переопределить формат вывода валюты на виджете.
Это можно сделать, добавив перевод с определенным ключом
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