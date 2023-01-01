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Турецкий Мы добавили несколько новых языков виджета. Теперь мы поддерживаем 27 языков:

Форматы дат и времени

Теперь есть возможность выбрать требуемый формат даты и времени, а также первый день недели. Эти настройки определяют формат вывода времени на интерфейсе управляющего, в письмах и оповещениях.

Формат вывода валюты