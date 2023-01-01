Проверка доступности

при смене статуса

Как было раньше?

Управляющий может подтверждать заказ кнопкой быстрого действия. При этом происходит проверка заказа. Проверяется, например, что клиенты не забронировали требуемое время секунду назад.

Раньше мы проверяли любые изменения в параметрах, включая цену, размер предоплаты, названия элементов.

Как стало теперь?

Теперь мы проверяем только доступность ресурса. Подтвердить заказ одним кликом не получится только, если может возникнуть перебронирование или же если тарифы или поля стали полностью недоступны.

Вы сможете сделать это вручную на вкладке УПРАВЛЕНИЕ. Для этого снимите флаг Проверить доступность времени.

Таким образом такая проверка больше не мешает выполнять подтверждение, если только действия управляющего повлияли на заказ.