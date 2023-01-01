Смена реквизитов

счета и ИП

Важное сообщение

С 15 июля мы обновим реквизиты счета и ИП.

Причина

Букза на данным момент зарегистрирована на Михаила Колесникова, который проживает вне РФ. С начала 2023 года ведение предпринимательской деятельности без возможности физического присутствия в стране будет затруднительно.

Решение

Для подстраховки мы зарегистрировали ИП на другую участницу проекта Bukza — Анастасию Тимофееву. Она проживает в России.

Что изменится?