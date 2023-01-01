С 15 июля мы обновим реквизиты счета и ИП.
Букза на данным момент зарегистрирована на Михаила Колесникова, который проживает вне РФ.
С начала 2023 года ведение предпринимательской деятельности без возможности физического присутствия в стране будет затруднительно.
Для подстраховки мы зарегистрировали ИП на другую участницу проекта Bukza — Анастасию Тимофееву. Она проживает в России.
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С 15 июля мы начнем выставлять счета на новые реквизиты.
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Если вы используете решение от PayAnyWay, мы индивидуально свяжемся с вами в начале августа для перезаключения договора.
Этот процесс мы планируем завершить до начала осени.