В новой версии мы заменили Быстрые действия на Триггеры.
Быстрые действия выполняли предустановленный набор действий при клике по кнопке.
Такую кнопку вы могли использовать на форме заказа или в таблицах.
Также вы могли назначать свои быстрые действия сотрудникам.
Триггеры тоже умеют делать все перечисленное.
А также получили ряд улучшений:
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Триггеры умеют запускаться автоматически при разных событиях: при создании заказа, в момент начала или окончания бронирования.
Также вы можете настроить выполнение триггера до или после такого события.
При этом вы сами выбираете длительность: например, за 30 минут до начала бронирования или через 3 дня после оформления заказа.
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Триггеры умеют выполнять цепочку из нескольких задач.
Быстрые действия выполняли только одну.
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В каждой задаче триггера вы можете добавить условия выполнения.
В условиях вы можете проверять любые данные из заказа на соответствие вашим требованиям.
Проверку можно настроить очень гибко: вы можете проверять, включают ли данные заказа указанный вами текст, сравнивать числа и даты.
Вы даже можете использовать регулярные выражения и предварительное форматирование времени.
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Если в заказе несколько бронирований, вы можете выполнять задачу для первого бронирования, для каждого или для последнего.
Триггеры добавили гибкость и заменили множество настроек системы.
Мы автоматически перевели ваши настройки на триггеры, чтобы ваш аккаунт работал без изменений.
Какие поля заменили триггеры:
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Авто-подтверждение бесплатных заказов.
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Авто-подтверждение заказов, оплаченных картой.
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Авто-подтверждение заказов, оплаченных другими способами.
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Авто-отказ через указанное число дней, часов и минут.
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Отправка письма с напоминанием до начала бронирования.
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Отправка письма для отзыва после завершения бронирования.
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Веб-запросы: Отправлять автоматически при завершении заказа.
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Веб-запросы: Для каждого бронирования в заказе.
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amoCRM: Отправлять автоматически при завершении заказа.
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amoCRM: Для каждого бронирования в заказе.
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Bitrix24: Отправлять автоматически при завершении заказа.
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Bitrix24: Для каждого бронирования в заказе.
Мы автоматически конвертировали ваши быстрые действия в триггеры.
Заменили их в таблицах и настройках сотрудников.
Подробнее про настройку триггеров вы можете почитать здесь
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