Большое обновление.

Триггеры.

Что изменилось?

В новой версии мы заменили Быстрые действия на Триггеры.

Быстрые действия выполняли предустановленный набор действий при клике по кнопке. Такую кнопку вы могли использовать на форме заказа или в таблицах. Также вы могли назначать свои быстрые действия сотрудникам.

Триггеры умеют запускаться автоматически при разных событиях: при создании заказа, в момент начала или окончания бронирования. Также вы можете настроить выполнение триггера до или после такого события. При этом вы сами выбираете длительность: например, за 30 минут до начала бронирования или через 3 дня после оформления заказа.

Триггеры умеют выполнять цепочку из нескольких задач. Быстрые действия выполняли только одну.

В каждой задаче триггера вы можете добавить условия выполнения. В условиях вы можете проверять любые данные из заказа на соответствие вашим требованиям. Проверку можно настроить очень гибко: вы можете проверять, включают ли данные заказа указанный вами текст, сравнивать числа и даты. Вы даже можете использовать регулярные выражения и предварительное форматирование времени.

Если в заказе несколько бронирований, вы можете выполнять задачу для первого бронирования, для каждого или для последнего. Триггеры тоже умеют делать все перечисленное. А также получили ряд улучшений:

Упрощение интерфейса

Триггеры добавили гибкость и заменили множество настроек системы. Мы автоматически перевели ваши настройки на триггеры, чтобы ваш аккаунт работал без изменений.

Авто-подтверждение бесплатных заказов.

Авто-подтверждение заказов, оплаченных картой.

Авто-подтверждение заказов, оплаченных другими способами.

Авто-отказ через указанное число дней, часов и минут.

Отправка письма с напоминанием до начала бронирования.

Отправка письма для отзыва после завершения бронирования.

Веб-запросы: Отправлять автоматически при завершении заказа.

Веб-запросы: Для каждого бронирования в заказе.

amoCRM: Отправлять автоматически при завершении заказа.

amoCRM: Для каждого бронирования в заказе.

Bitrix24: Отправлять автоматически при завершении заказа.

Bitrix24: Для каждого бронирования в заказе. Какие поля заменили триггеры:

Мы автоматически конвертировали ваши быстрые действия в триггеры. Заменили их в таблицах и настройках сотрудников.