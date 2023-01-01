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Большое обновление.
Триггеры.

Что изменилось?

В новой версии мы заменили Быстрые действия на Триггеры.
Быстрые действия выполняли предустановленный набор действий при клике по кнопке. Такую кнопку вы могли использовать на форме заказа или в таблицах. Также вы могли назначать свои быстрые действия сотрудникам.
Триггеры тоже умеют делать все перечисленное. А также получили ряд улучшений:
  • Триггеры умеют запускаться автоматически при разных событиях: при создании заказа, в момент начала или окончания бронирования. Также вы можете настроить выполнение триггера до или после такого события. При этом вы сами выбираете длительность: например, за 30 минут до начала бронирования или через 3 дня после оформления заказа.
  • Триггеры умеют выполнять цепочку из нескольких задач. Быстрые действия выполняли только одну.
  • В каждой задаче триггера вы можете добавить условия выполнения. В условиях вы можете проверять любые данные из заказа на соответствие вашим требованиям. Проверку можно настроить очень гибко: вы можете проверять, включают ли данные заказа указанный вами текст, сравнивать числа и даты. Вы даже можете использовать регулярные выражения и предварительное форматирование времени.
  • Если в заказе несколько бронирований, вы можете выполнять задачу для первого бронирования, для каждого или для последнего.

Упрощение интерфейса

Триггеры добавили гибкость и заменили множество настроек системы. Мы автоматически перевели ваши настройки на триггеры, чтобы ваш аккаунт работал без изменений.
Какие поля заменили триггеры:
  • Авто-подтверждение бесплатных заказов.
  • Авто-подтверждение заказов, оплаченных картой.
  • Авто-подтверждение заказов, оплаченных другими способами.
  • Авто-отказ через указанное число дней, часов и минут.
  • Отправка письма с напоминанием до начала бронирования.
  • Отправка письма для отзыва после завершения бронирования.
  • Веб-запросы: Отправлять автоматически при завершении заказа.
  • Веб-запросы: Для каждого бронирования в заказе.
  • amoCRM: Отправлять автоматически при завершении заказа.
  • amoCRM: Для каждого бронирования в заказе.
  • Bitrix24: Отправлять автоматически при завершении заказа.
  • Bitrix24: Для каждого бронирования в заказе.
Мы автоматически конвертировали ваши быстрые действия в триггеры. Заменили их в таблицах и настройках сотрудников.
Подробнее про настройку триггеров вы можете почитать здесь.
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