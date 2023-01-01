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Поля. Видеоурок.

Вы можете разместить на форме поля разных типов:
  • Флаг
  • Число
  • Текст
  • Текстовая область
  • Варианты
  • Выпадающий список
  • Несколько вариантов
У каждого поля можно задать изображение, название и описание. Если вы хотите одно и то же поле использовать в нескольких ресурсах, выставьте флаг Доступно в других ресурсах.
Поля флаг и число вы можете отметить, как платные и ограниченные по числу участников. Так вы можете продавать дополнительные товары. Если на каком-то интервале времени все участники забронируют ограниченное поле, то для этого периода оно исчезнет с формы бронирования.
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