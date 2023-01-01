Поля. Видеоурок.

Вы можете разместить на форме поля разных типов:
- Флаг
- Число
- Текст
- Текстовая область
- Варианты
- Выпадающий список
- Несколько вариантов
У каждого поля можно задать изображение, название и описание.
Если вы хотите одно и то же поле использовать в нескольких ресурсах, выставьте флаг
Доступно в других ресурсах.
Поля флаг и число вы можете отметить, как платные и ограниченные по числу участников.
Так вы можете продавать дополнительные товары.
Если на каком-то интервале времени все участники забронируют ограниченное поле, то для этого периода оно исчезнет с формы бронирования.