Поля. Видеоурок.

Флаг

Число

Текст

Текстовая область

Варианты

Выпадающий список

Несколько вариантов Вы можете разместить на форме поля разных типов:

У каждого поля можно задать изображение, название и описание. Если вы хотите одно и то же поле использовать в нескольких ресурсах, выставьте флаг Доступно в других ресурсах.

Поля флаг и число вы можете отметить, как платные и ограниченные по числу участников. Так вы можете продавать дополнительные товары. Если на каком-то интервале времени все участники забронируют ограниченное поле, то для этого периода оно исчезнет с формы бронирования.